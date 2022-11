NHM Wien erhält 19.000 Vogelbälge und feiert mit bezaubernder Fundraising-Gala

Wien (OTS) - Das britische Harrison Institute vermachte dem Naturhistorischen Museum Wien eine wissenschaftliche Vogelsammlung von 19.000 Vogelbälgen, die durch James Harrison (1892-1971) und seinen Sohn Jeffery (1922-1978) bis zum Ende des 20. Jahrhunderts angefertigt wurden.



Um diese Schenkung gebührend zu feiern, aber auch um zusätzliche Gelder zur Digitalisierung und zur wissenschaftlichen Erschließung dieses naturhistorischen Schatzes zu lukrieren, fand am 3. November 2022 eine bezaubernde Fundraising-Gala statt.



Dr. Paul Bates, der wissenschaftliche Leiter des Harrison Institutes und Guy Harrison, Nachfahre der britischen Reeder-Familie Harrison, waren die Ehrengäste des Dinners in der von Andreas Bamesberger eindrucksvoll mit Vogelobjekten gestalteten Kuppelhalle. Er kreierte aus Blüten, Blättern und Pfauenfedern kunstvolle Flugobjekte, die auf der Feststiege und über den Tischen schwebten.



Als Ouvertüre gestalteten Tänzer:innen mit und ohne Behinderung des Kultur- und Bildungsvereins „Ich bin OK“ zwei berührende Tanzeinlagen, in denen die Schöpfung ihr vielfältiges und buntes Gesicht zeigte.



NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und der wirtschaftliche Geschäftsführer Mag. Markus Roboch dankten den Firmen Josef & Theresa Kling Gmbh & Co KG, PKE, Österreichische Lotterien, HS-Art, Da-Ka Hausbetreuung, Holzmanufaktur Auer GmbH, MF Mediate Systems GmbH, VerCon Wirtschaftsberatung GmbH, Netzwerk Technik Consulting, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, VA Tec, Ing. Dieter Schumacher, Artaker GmbH, SLE Schuh GmbH, Zweigstelle Florale Konzepte, Foodaffairs und Wein & Co für die großzügige Unterstützung des Abends.



Besonders bedankt wurde der Verein der Freunde des Naturhistorischen Museums mit seinem Vorstandsvorsitzenden Dipl. Ing. Harald Pflanzl (BASF), der die Finanzierung des Transports eines Containers, voll mit Vogelobjekten von Sevenoaks, Kent (GB) in das Naturhistorische Museum Wien übernahm. Dieser wird im Februar 2023 erwartet und ab dann kann von Dr. Swen Renner, dem Leiter der Vogelsammlung des NHM Wien, und seinem Team mit der Einarbeitung der Objekte in die wissenschaftliche Sammlung des NHM Wien begonnen werden.



Bürgermeister a.D. Dr. Michael Häupl, Erwin van Lambaart, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien GmbH, Dr. Christoph Bazil , Präsident des Bundesdenkmalamtes, Dr. Petra Eibel, Executive Director bei VerCon Wirtschaftsberatung GmbH, Rüdiger Salat, Vorstand der Facultas Verlags- und Buchhandels AG , Univ. Prof. Dr. Katrin Schäfer (Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat und im Kuratorium des NHM Wien) sowie zahlreiche Gäste genossen den Abend, der ganz im Zeichen bunter Vögel stand.

