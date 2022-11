Der 5. Königsberger Medizindialog im Sconarium Bad Schönau

Am 4. November hat das Gesundheitsresort Königsberg wieder zum alljährlichen Königsberger Medizindialog ins Sconarium im Herzen von Bad Schönau geladen.

WISSEN TRIFFT KULINARIK

Besonders die Indikationen des Gesundheitsresorts

Gefäßerkrankungen und Durchblutungsstörungen

Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates

Störungen psychosozialer Gesundheit

wurden beleuchtet und auf die Wichtigkeit von Kur- GVA- und Reha-Aufenthalten hingewiesen.

EXZELLENTE MEDIZINISCHE KOMPETENZ

Beste medizinische Kompetenz vermitteln wir nicht nur unseren Gästen im Gesundheitsresort Königsberg, sondern auch bei unseren wiederkehrenden Veranstaltungen. Im Rahmen des Medizindialogs erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, vorgetragen von namhaften Referenten wie:

Univ. Prof. Mag. Dr. Gerhard Blasche, Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin

Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer , Akad. Health Care Manager Stabstelle Vernetzungsmanagement Psychosoziale Rehabilitation am Sozialtherapeutischen Zentrum Ybbs

, Dr. Harald Schlögel , Präsident der Niederösterreichischen Ärztekammer und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer

, Primaria Dr. Karin Stengg, Präsidentin der internationalen Gesellschaft für Healthy Aging Medicine und Ärztliche Leiterin des Healthy Aging Medical Center Vienna

Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling , Ärztlicher Leiter für psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsresort Königsberg

OÄ Dr. Waltraud Stromer, Oberärztin am Landesklinikum Waldviertel Horn und Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft

Die hochkarätige Expertise aller Vortragenden war somit, wie auch in den Vorjahren, Garant für die hohe Qualität des Königsberger Medizindialogs. Durch Kooperationen mit Universitäten und Krankenhäusern sowie einem gewissenhaften Qualitätsmanagement sind die vermittelten Inhalte immer am neuesten Stand der Medizin.

SCONARIUM BAD SCHÖNAU: DIE INTERAKTIVE KOHLENSÄURE-ERLEBNISWELT

In der interaktiven Erlebnisausstellung des Sconariums wird die Geschichte der Kohlensäure erzählt und welchen zentralen Anteil sie an der Bildung der Erdatmosphäre sowie an der Entstehung des Lebens hat.

