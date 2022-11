ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 6. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren sind die NEOS Teil der österreichischen Parteienlandschaft. Welches Resümee zieht Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus dieser Zeit? Wie möchte die pinke Oppositionspolitikerin das sinkende Vertrauen in die Politik wiederherstellen? Werden die NEOS nach den jüngsten innenpolitischen Turbulenzen rund um Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid nun doch der Verlängerung des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses zustimmen? Zuletzt ließ Parteichefin Meinl-Reisinger mit härteren Tönen in der Migrationspolitik aufhorchen. Leitet die kleinste Oppositionspartei hier einen Kurswechsel ein? Und welche Lösungsrezepte haben die NEOS im Umgang mit den derzeitigen Krisen rund um den Ukraine-Krieg, die Teuerung und die Energieversorgung?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. November 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Simone Stribl

ORF

