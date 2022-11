Der November im Cinema Paradiso St. Pölten

Film- und Veranstaltungshighlights zum 20. Geburtstag

St. Pölten (OTS/NLK) - Das am 28. November 2002 eröffnete Cinema Paradiso St. Pölten versammelt im November zu seinem 20. Geburtstag eine Reihe namhafter Künstler auf der Bühne, welche die ganze Bandbreite des Programms widerspiegeln: Am Donnerstag, 10. November, ist im Club 3 mit Fanfare Ciocarlia eine der besten Balkan-Brass-Bands zu Gast, am Samstag, 19. November, spielen die DJ-Stars Camo & Krooked ein Live-Set mit Daxta MC, wobei Davidecks & Drums sowie DJ Joyce Muniz das Line-Up der Party-Nacht abrunden. Am Dienstag, 15. November, spielt Gitarren-Legende Al Di Meola im Trio auf, tags darauf, am Mittwoch, 16. November, liest Michael Ostrowski, musikalisch begleitet, aus seinem Roman „Der Onkel“. Am Mittwoch, 23. November, gibt „The Voice“ Christian Brückner, Hörbuchautor, Schauspieler und die deutsche Filmstimme vieler Hollywoodstars, einen Leseabend, am Donnerstag, 17. November, geht es beim „Tagebuch Slam“ wieder um Jugenderinnerungen.

Ein weiterer namhafter Gast ist Stefanie Reinsperger, die am Mittwoch, 9. November, vor dem Dokumentarfilm „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ von Claudia Müller Texte der Literaturnobelpreisträgerin liest. Weitere Film-Highlights sind die Komödie „Einfach mal was Schönes“ von und mit Karoline Herfurth, „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ von Anthony Fabian nach der Novelle von Paul Gallico, die französische Komödie „Was dein Herz dir sagt“ von Albert Dupontel sowie „Bros“ von Nicholas Stoller, eine romantische Liebeserklärung an die LGBTQ+-Community.

Die „Jüdischen Filmtage“ in Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 bringen am Dienstag, 8. November, den Dokumentarfilm „Die verdrängten Toten – NS-Euthanasie in Mauer-Öhling“ inklusive einem Gespräch mit Alexander Millecker von Ostfilm und Philipp Mettauer vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs, am Sonntag, 13. November, „Nicht ganz koscher - eine göttliche Komödie“ sowie am Mittwoch, 30. November, Thomas Roths Spielfilm „Schächten“ über die ungestraften Handlager des NS-Regimes.

Weitere Spezialschienen sind ein „Special“ mit „Knebworth 22“ über William John Paul „Liam“ Gallaghers beide Konzerte vor 170.000 Fans am Freitag, 18. November, eine „Surf Film Nacht“ mit „Waterman - The Life of Duke Kahanamoku“ über den „King of Surfing“ am Freitag, 25. November, und das „Wunschkino“ mit Fatih Akins Komödie „Soul Kitchen“ am Sonntag, 27. November. Das „Film-Café“ serviert im November an den Montag-Nachmittagen jeweils ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen zu den Filmen „Die Küchenbrigade“ (7. November), „Meine Stunden mit Leo“ (14. November), „Der Engländer, der in den Bus stieg…“ (21. November) und „Der Gesang der Flusskrebse“ (28. November). „Film, Wein + Genuss“ kombiniert am Dienstag, 29. November, „Einfach mal was Schönes“ und „Die Küchenbrigade“ mit regionalen Schmankerln aus Martinsberg und Weinen aus Wetzmannsthal.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

