FPÖ – Ragger: „Wahllos ausgezahlter Klimabonus schafft en masse Probleme!“

Flüchtlinge in Lavanttaler Asylwerberunterkunft kauften sich mit Klimabonus Heizstrahler – Betreiber kann Stromkosten fast nicht mehr stemmen

Wien (OTS) - „Unbegreifliche Szenen spielen sich hierzulande in den Haftanstalten und Asylheimen ab, bei denen man sich als Steuerzahler nur auf den Kopf greifen kann“, berichtet der Wolfsberger Nationalratsabgeordnete Mag. Christian Ragger. Die von Klimaministerin Leonore Gewessler ausgezahlten 500 Euro an wirklich jeden, der zumindest 183 Tage im Jahr in Österreich verbringt, erhitzt die Gemüter: „Ein Asylheimbetreiber im Lavanttal kann nun seine Stromrechnung fast nicht mehr begleichen, da sich die Bewohner Radiatoren um das Geld gekauft haben und nun fleißig einheizen“, berichtete der Freiheitliche aus Kärnten.

„In unlängst veröffentlichten Anfragebeantwortungen gibt die Frau Ministerin nun auch die Planlosigkeit zu. Es entbehrt jeder Kontrolle und Vernunft, wer da alles am sauer verdienten Steuergeld mitschneidet und zu welchen Blödheiten der wahl- und ziellose Geldregen führt. Von welchen Kosten Insassen und Flüchtlinge konkret betroffen sind, erfährt man schließlich recht wenig von der grünen Klimakämpferin, die darüber auch nicht wirklich anschauliche Zahlen nachlegen kann, an wie viele Häftlinge und Asylwerber ausgezahlt wurde“, erklärte Ragger.

„Dass gerade Energiefresser wie Elektroheizungen oder auch Videospielkonsolen mit dem Klimageld angeschafft wurden, setzt dem Ganzen die Krone auf“, kommentierte Ragger den Irrsinn. „Von einem Krisenmanagement hat unsere türkis-grüne Regierung bis heute keinen Schimmer! Anstatt die arbeitende Bevölkerung und Familien zu entlasten, ihnen etwa Fixkosten zu ersparen, Sprit angemessen zu verbilligen oder den täglichen Lebensmitteleinkauf leistbarer zu machen, profitieren jene, deren Leistung für unser Land sich wahrlich in Grenzen hält“, sagte Ragger.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at