„Soiree im Quartett“ am Montag im Bezirksmuseum 21

Infos zum Instrumentalsolisten-Konzert: 0699/111 62 984

Wien (OTS) - Der Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ des international geschätzten Kammermusik-Ensembles „Wiener Instrumentalsolisten“ wird fortgesetzt: Das nächste Konzert findet am Montag, 7. November, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) statt. Die Veranstaltung mit dem Titel „Soiree im Quartett“ fängt um 19.30 Uhr an. Karten sind um 25 Euro an der Kasse ab 19.00 Uhr erhältlich. Mitglieder der „Wiener Instrumentalsolisten“ interpretieren meisterlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander Arutjunjan, Anselme Vinée, Johann Wenzel Kalliwoda und weiterer Komponisten. Auskunft und Reservierung: Telefon 0699/111 62 984, E-Mail office@wienerinstrumentalsolisten.at.

An dem Abend gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Beim Konzert „Soiree im Quartett“ im Festsaal des Museums wirken die erstklassigen Tonkünstler*innen Claudia Kefer-Gindlhumer (Oboe), Christian Löw (Trompete), Rudolf Gindlhumer (Flöte) plus Karl Eichinger (Klavier) mit. Im Internet lesen Interessierte eine umfassende Präsentation: www.wienerinstrumentalsolisten.at/.

Regelmäßig ist das Floridsdorfer Bezirksmuseum der Schauplatz kurzweiliger Aktivitäten, von der Lesung bis zum Theaterspiel. Um die Koordination des abwechslungsreichen Kultur-Kalenders kümmert sich der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker gibt Auskünfte unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Anfragen an die Direktion via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

