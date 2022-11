„Sport am Sonntag“ mit Rodel-Legenden Markus Prock und Georg Hackl live im Studio

Am 6. November um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 6. November 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Katar 2022: Spionage-Skandal vor der Fußball-WM

Aufdecker Leo Eiholzer live über Abhörmethoden, dunkle Netzwerke und Manipulation.

Die Rodel-Legenden Markus Prock und Georg Hackl live im Studio

Einst Rivalen, jetzt Partner – Rodel-Präsident Markus Prock will gemeinsam mit Neo-Trainer Georg Hackl in eine erfolgreiche Zukunft steuern.

Daniela Iraschko-Stolz – Die Skisprung-Ikone live zu Gast

Die „Grande Dame“ des Skisprung-Sports verpasst verletzungsbedingt den Saisonauftakt. Die bald 39-Jährige über zahlreiche Rückschläge, die Entwicklung des Skispringens und ihre sportliche Zukunft.

Skispringen: Die Skisprung-Asse heben in die neue Saison ab

Stefan Kraft, Sara Marita Kramer und Co beim Matten-Auftakt in Wisla.

