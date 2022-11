SPÖ-Termine von 7. November bis 13. November 2022

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 8. November 2022:

Im Rahmen der „Ein Land.“-Tour besucht SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner Niederösterreich.

18.30 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Kundgebung gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Wels teil (Jüdisches Mahnmal im Pollheimer Park, Wels).

19.30 Uhr Aus der Reihe „Grenzen“: Hanno Loewy im Gespräch mit Antony Lerman „Whatever happend to Antisemitism? Redefinition ans the Myth oft the ‚Collective Jew‘“Eine Veranstaltung im Jüdischen Museums Hohenems, Schweizer Straße 5, 6845 Hohenems und Online Live Übertragung über https://www.facebook.com/kreiskyforum.

MITTWOCH, 9. November 2022:

Plenarsitzung des Europaparlaments in Brüssel (9. und 10. November).

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Buchpräsentation: „Wissenschaft und Politik im Dialog – wir reden weiter!“ mit u.a. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, Bgm. Rainer Handlfinger, Strafverteidigerin Alexia Stuefer, Soziologin Laura Dobusch und Politologe Felix Butzlaff (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien). Information und Anmeldung: https://tinyurl.com/y4ynm9z7

19.00 Uhr Aus der Reihe „Arab/Middle East Changes“: Gudrun Harrer im Gespräch mit Leo Wigger zu „Was will Katar? Die erste arabische WM und die Geopolitik am Golf“. (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Information und Anmeldung: https://tinyurl.com/fwv4xjw8; Live-Übertragung Online unter https://www.facebook.com/kreiskyforum.

DONNERSTAG, 10. November 2022:

Plenarsitzung des Europaparlaments in Brüssel (9. und 10. November).

19.00 Uhr Aus der Reihe „Genial Dagegen“: Robert Misik im Gespräch mit Oliver Nachtwey zu „Gekränkte Freiheit“, über einen neuen Protesttypus der Spätmoderne, dessen Ruf nach individueller Souveränität eine Bedrohung ist für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen: die Verleugnung einer geteilten Realität. (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Information und Anmeldung: https://tinyurl.com/fkakandx

SAMSTAG, 12. November 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Entwicklungstagung unter dem Motto „Global Inequalities“ in Salzburg teil (12. und 13. November). Nähere Infos: https://entwicklungstagung.at/

