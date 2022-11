Schwarz/Grüne zu Metaller-Abschluss: Dank Abschaffung der kalten Progression 370 Euro mehr Netto vom Brutto

Grüne gratulieren Metallern zu erfolgreichem Abschluss

Wien (OTS) - "Mit der Abschaffung der kalten Progression haben wir dieses Jahr eine laufende Steuerreform für die Ewigkeit beschlossen und die Metaller sind mit die Ersten, die davon ab Jänner kommenden Jahres profitieren“, freut sich Jakob Schwarz, Sprecher für Steuern im Parlamentsklub der Grünen

„Das mittlere monatliche Einkommen für Metaller lag 2021 bei 3830 Euro. Mit dem verhandelten Gehaltsplus von 7,4 Prozent wären es nächstes Jahr also 4136 Euro. Gäbe es die kalte Progression, würden damit nächstes Jahr in Summe 9160€ Einkommenssteuer anfallen. Da es diese aber dank der Abschaffung durch die Bundesregierung nicht mehr gibt, sind es nur 8790 Euro. Also spart sich ein Metaller mit Medianeinkommen allein im kommenden Jahr 370 Euro“, rechnet Schwarz vor.

