Buchpräsentation mit Omer Bartov (Brown University): "Tales from the Borderlands. Making and Unmaking the Galician Past" am 8.11.

Das neue Buch des renommierten amerikanisch-israelischen Holocaustexperten [Veranstaltung auf deutsch]

Wien (OTS) - Das neueste Buch des renommierten amerikanisch-israelischen Holocaustexperten Omer Bartov erzählt die Geschichte des habsburgischen Galiziens aus der Sicht der verschiedenen Migrantengemeinschaften, die dort jahrhundertelang siedelten und im Zweiten Weltkrieg und den Folgejahren ermordet oder gewaltsam vertrieben wurden.

Omer Bartov hat für sein Schlaglicht auf die Geschichte Ostmitteleuropas das Prisma seiner eigenen Familie gewählt. „Das Grenzland wurde zur Wiege der Moderne“, sagt er, „wenn wir darauf zurückblicken, wissen wir, woher wir kommen.“

Das Gespräch über das Buch, das die Wiener Historikerin Eva Reder auf Deutsch mit Omer Bartov führt, umkreist – moderiert vom Direktor des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI) Jochen Böhler – die Themenfelder habsburgisches Galizien, jüdisches Leben, Weltkrieg und Holocaust sowie den Sinn und Nutzen genealogischer Ansätze in der Historiographie.

Omer Bartov: "Tales from the Borderlands. Making and Unmaking the Galician Past" (Newhaven/London: Yale University Press, 2022)

Buchpräsentation mit Omer Bartov: "Tales from the Borderlands. Making and Unmaking the Galician Past"

Anmeldung bitte unter anmeldung @ vwi.ac at bis 7. November 2022

Datum: 08.11.2022, 18:30 - 20:30 Uhr

Ort: Book Shop Singer

Rabensteig 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vwi.ac.at/index.php/veranstaltungen/icalrepeat.detail/2022/11/08/413/-/omer-bartov-tales-from-the-borderlands-making-and-unmaking-the-galician-past-newhaven-london-yale-university-press-2022

