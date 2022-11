Städtebund: Städte sind sichere und nachhaltige Arbeitgeber*innen

SORA-Institut befragte etwa 1.500 Gemeindebedienstete

Wien (OTS) - Der Österreichische Städtebund hat gemeinsam mit der Daseinsgewerkschaft younion und der Stadt Wien das SORA-Institut beauftragt, eine Studie über Arbeitsbedingungen in Städten und Gemeinden durchzuführen. Das wichtigste Ergebnis: Städte und Gemeinden gelten als sichere, gerechte und nachhaltige Arbeitgeber*innen.

Die Studie im Detail

SORA hat österreichweit insgesamt 1.496 Gemeindebedienstete inklusive Wiener Gemeindebedienstete zu Arbeitszufriedenheit und Jobbedingungen befragt und einen Vergleich zur Privatwirtschaft gezogen. Gemeindebedienstete sind mit ihrem sozialen Status und ihren Tätigkeiten zufrieden. Außerdem, so die Interviewten, würden Städte und Gemeinden eine sichere und stabile Laufbahn bieten und für ausreichend betriebliche Angebote sorgen. Ein Vergleich zeigt, dass Städte und Gemeinden im Vergleich mit privaten Arbeitgeber*innen gut abschneiden. Ausgangspunkt der Studie waren die bevorstehende Pensionierungswelle und der gleichzeitig fehlende berufliche Nachwuchs in den Städten und Gemeinden.

Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Die Menschen können sich nicht nur darauf verlassen, dass die Städte und Gemeinden ausgezeichnete kommunale Leistungen erbringen, sondern auch alles tun, um gute Voraussetzungen zu schaffen, direkt bei den Städten und Gemeinden als Mitarbeiter*innen anzudocken. Die Studie zeigt deutlich, dass Städte und Gemeinden als Arbeitgeberinnen hohes soziales Prestige mit sich bringen, als sichere Arbeitgeberinnen gelten und interessante Tätigkeiten bieten. Dennoch dürfen wir uns auf diesen Ergebnissen nicht ausruhen. In einer sich schnell ändernden Arbeitswelt, neuen Ansprüchen von Mitarbeiter*innen wie etwa flexibleren Arbeitszeiten und betrieblichen Goodies müssen Städte und Gemeinden dafür sorgen, Arbeitnehmer*innen entgegenzukommen und ihnen ein bestmögliches Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen“.

Und Weninger weiter: „Es lohnt sich für Städte und Gemeinden zu arbeiten. Eine Tätigkeit für das Gemeinwesen ist sinnstiftend. Die Mitarbeiter*innen bekommen einen guten Einblick in die vielfältigen Leistungen der Städte und wenn sie die Ideen der Städte weitertragen, sind sie gleichzeitig ‚Markenbotschafter*innen‘ der Städte“.

Christian Meidlinger, Vorsitzender der Gewerkschaft younion betont angesichts der laufenden Gehaltsverhandlungen: „Die Städte übernehmen immer mehr Aufgaben, im Pflege- oder Kindergartenbereich, bei Maßnahmen für die Klimawandelanpassung und auch im Rahmen der aktuellen Energiekrise. Dieses ‚Mehr an Arbeit‘ muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städte auch abgegolten werden, so dass sie am Ende eines Arbeitstages zufrieden nach Hause gehen und auch gerne am nächsten Arbeitstag wiederkommen. Das muss unser Ziel sein, dazu stehen wir als Vertreter*innen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“.

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 259 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten. (Schluss)

