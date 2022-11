19. Internationales Kinder- und Jugendbuchfestival in St. Pölten

Ab 8. November über 80 Veranstaltungen für 6.000 Kinder

St. Pölten (OTS/NLK) - Das mittlerweile 19. Internationale Kinder-und Jugendbuchfestival „KiJuBu“ in St. Pölten, das heuer von Dienstag, 8., bis Sonntag, 13. November, stattfindet, steht auch ganz im Zeichen des 100-Jahre-Jubiläums des Bundeslandes Niederösterreich. Insgesamt stehen dabei über 80 Veranstaltungen sowohl für Schulklassen als auch Familien auf dem Programm, bei denen etwa 6.000 Kinder und Jugendliche mit rund 50 Autoren und ihren Büchern auf Tuchfühlung gehen können. Zudem liefert „KiJuBuDIGITAL“ auch heuer wieder bei Bedarf Lesungen ins Klassenzimmer.

So bietet bereits der erste Tag am Dienstag, 8. November, im Museum Niederösterreich mit seinem Haus der Geschichte und seinem Haus für Natur, in der Landesbibliothek, im Festspielhaus St. Pölten und im Landestheater u. a. Lesungen von Christoph Mauz („Bussibär trifft Gruselzombies“), Will Gmehling („Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“) und Christina Schmollngruber („Krimikids - Gemeine Katzen-Entführung“), Workshops wie „Wappen - 100 Jahre Niederösterreich“, „Baumwolltaschen bedrucken“ und „Im Tonstudio“, die Performance „Fliegen lernen“ von Lottaleben & Theater Nuu sowie eine Kuratorenführung durch die Ausstellung „Wider die Macht".

Das Familienprogramm am Mittwoch, 9., Samstag, 12., und Sonntag, 13. November, im Museum Niederösterreich umfasst u. a. eine Mitmach- und Rätselstation der Stadtbücherei St. Pölten, eine „Schnitzeljagd“ quer durch das Museum, das Bilderbuchkino „Komm, sagte die Katze“ nach Mira Lobe, die interaktive Lesung „Wie gut, dass Lars Erfinder ist“ von Verena Petrasch, die Präsentation des diesjährigen Schulhausromans und das Sprachquiz „Das Bschoadpackerl-Labor“ mit Christoph Mauz.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02742/908090-914, e-mail info @ kijubu.at und www.kijubu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse