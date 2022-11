11. Bezirk: Letzte Neugebäude-Führung in der Saison 2022

Renaissance-Schloss am 6.11. besichtigen: Telefon 0664/57 45 210

Wien (OTS) - Der „Kultur-Verein Simmering“ ist der Organisator der Führungen durch Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1). In der Saison 2022 besteht nur noch eine Möglichkeit zur Besichtigung der großen Renaissance-Schlossanlage: Am Sonntag, 6. November, startet um 14.00 Uhr beim Haupteingang des Areals in der Otmar-Brix-Gasse 1 der letzte Rundgang im heurigen Jahr mit der Kunsthistorikerin Helga Rauscher. Die Teilnehmer*innen kommen im Rahmen der ungefähr 1,5 Stunden langen Tour zum Beispiel zu einer „Grotte“, zum „Löwen-Hof“ und zu Stallungen. Das Vereinsteam ersucht um Anmeldungen: Telefon 0664/57 45 210, E-Mail helga.rauscher@aon.at.

Die Gäste müssen die aktuellen Corona-Richtlinien befolgen. Beim Verweilen in Innenräumen sollen die Besucher*innen eigene FFP2-Masken benutzen. Die Führungsgebühr für Erwachsene beträgt 7 Euro und Jugendliche (bis 16 Jahre) geben 3 Euro. Für Kinder ist die Exkursion gratis. Infos über das „Lieblingsprojekt“ von Kaiser Maximilian II im Internet: www.schlossneugebaeude.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

