FPÖ – Schnedlitz: „Van der Bellen ist das Land egal – Hauptsache Illegalen geht es gut!“

Aber kein Wort zu ÖVP-Skandalen, Teuerung und Energiekrise

Wien (OTS) - „Wieder einmal setzt sich der grün-linke Bundespräsident Van der Bellen für illegale Migranten und Asylforderer ein, anstatt sich für die Entlastung der unter extremer Inflation und Teuerung leidenden Österreicher und gegen eine unfähige und untätige Regierung stark zu machen“, reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf einen Tweet des Präsidenten.

Dabei spreche Van der Bellen von „Menschen, die gezwungen sind, aus verschiedensten Gründen ihr Land zu verlassen.“ So sorge sich der Bundespräsident um deren Unterbringung in Zelten. Fakt sei jedoch, dass jeder unter Verfolgung Leidende froh wäre, so medizinisch versorgt, ernährt und beschützt zu sein wie in Österreich. Das sei an Affront für jeden Vertriebenen, der wirklich Schutz suche. „Diese Menschenmassen, die Europa überschwemmen, haben nur den einzigen Grund, sich auf eine Völkerwanderung zu begeben, nämlich einen Sozialstaat in Europa auszunützen“, betonte Schnedlitz.

„Und wir sprechen von eindeutiger illegaler Migration. Abermals werden alle Regeln wie das Dubliner Übereinkommen gebrochen und missachtet. Mit seinem Tweet bricht auch Van der Bellen mit Vorsatz diese EU-Abkommen. Während unsere Bevölkerung unter Schwarz-Grün leiden muss und durch diese Regierung in den Notstand schlittert, hat der Präsident nichts anderes zu tun, als sich für Wirtschaftsflüchtlinge, die sich illegal im Land aufhalten stark zu machen. Schlussendlich wird er auch noch die Allerheiligen-Randalierer ‚selig sprechen‘“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at