Wien gratuliert AK-Präsidenten Heinzle

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): "Die Vorarlberger AK ist unser Vorbild bei der Durchsetzung von Forderungen für die Arbeitnehmer!"

Wien (OTS) - Mit einer herzlichen Grußbotschaft reagiert die FCG-ÖAAB-Fraktion der Wiener Arbeiterkammer auf die Neuwahl des Vorarlberger AK-Präsidenten. Mit 88,52 Prozent wurde der 46-jährige Gewerkschafter Bernhard Heinzle bei der 190. Vollversammlung der AK-Vorarlberg von 54 der 69 anwesenden Kammerräten gewählt. Er tritt damit die Nachfolge des 61-jährigen Vorarlberger AK-Präsidenten Hubert Hämmerle an. Nach 16 Jahren hat Hämmerle die AK-Präsidentschaft in jüngere Hände gelegt.

Würdiger Nachfolger

Bernhard Heinzle kann auf eine breite Unterstützung aus allen Fraktionen zählen. Der GPA-Gewerkschafter war seit 2015 der ÖAAB-FCG Fraktionsvorsitzende in der AK-Vorarlberg. Seine ganze Kraft will der neue Präsident dem Kampf der Teuerung widmen und meint, dass die Tage der Krise die beste Zeit wären, um an die Spitze der AK zu treten, denn man hätte ja auch Lösungen zu bieten: „Wenn die Politik zu langsam agiert, werde die AK den Druck erhöhen“ wie Heinzle bei seiner ersten Rede aufführte.

Druck erhöhen

Druck will auch die FCG-ÖAAB-Fraktion der Wiener Arbeiterkammer demnächst bei der Vollversammlung in Wien machen, um ihren Lösungsvorschlägen zum Durchbruch zu verhelfen, wie Fraktionsvorsitzender Fritz Pöltl in seinem Gratulationsadresse an den neuen Präsidenten unterstreicht: „Wenn die Politik zu langsam agiert, werden auch wir in der AK-Wien den Druck erhöhen! Die Vorarlberger Arbeiterkammer ist unser großes Vorbild bei der Durchsetzung von Forderungen für die Arbeitnehmer!“

