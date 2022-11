24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL: 747 km für das Team Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Die 24h-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL machte gestern Donnerstag, dem 3. November 2022, im ORF-Landesstudio Burgenland Station. Unter dem Motto "9 Bundesländer, 9 Tage, 9 Teams:

24 Stunden für den guten Zweck" radeln Promis und Sportlerinnen und Sportler wieder zugunsten von LICHT INS DUNKEL. Der Startschuss für die burgenländische Etappe fiel um 8.15 Uhr und konnte in "Guten Morgen Österreich" in ORF 2 und auf Radio Burgenland mitverfolgt werden. 24 Stunden später erradelte das Team Burgenland 747 Kilometer und liegt derzeit hinter Niederösterreich auf dem 2. Platz.

Für das Burgenland traten die Osliper Kickbox-Welt- und Europameisterin Nicole Trimmel, Fußballstar Andreas Ivanschitz aus Baumgarten, der ehemalige Radrennfahrer Michael Knopf aus Mattersburg, der Para-Kletterer Angelino Zeller, der Kabarettist, Autor und YouTuber Michael Buchinger aus Müllendorf und „Guten Morgen Burgenland“-Moderator Thomas May in die Pedale. Die zurückgelegten Kilometer werden von den Teampartnern in Spenden für LICHT INS DUNKEL umgewandelt.

Die Spenden werden auch dringend gebraucht. Man bemerke in diesem Jahr – im 50. Jahr von LICHT INS DUNKEL - einen großen Anstieg bei den Soforthilfe-Ansuchen, so LICHT INS DUNKEL -Koordinatorin des Burgenlandes, Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Als Hauptsponsor im Burgenland konnte der Burgenland Tourismus gewonnen werden. Geschäftsführer Didi Tunkel war beim Zieleinlauf im ORF-Landesstudio in Eisenstadt dabei. Ein Bericht über die Rad-Challenge ist heute Abend in "Burgenland heute" ab 19.00 Uhr zu sehen.

Die Teams aus Niederösterreich, Vorarlberg, Tirol, Steiermark und Wien haben die 24-Stunden-Radchallenge bereits absolviert. Derzeit führt Niederösterreich mit 795,6 Kilometern, das Burgenland liegt mit 747 km auf dem 2. Platz. Das große Finale, bei dem die drei bestplatzierten Teams im Bundesländer-Vergleich gegeneinander antreten, findet am 17. November 2022 statt.

Weitere Hintergrundinformationen sind über die Social-Media-Kanäle von LICHT INS DUNKEL, auf Facebook und Instagram sowie über https://lichtinsdunkel.ORF.at, abrufbar.

