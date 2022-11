Neue Musik des Latin-Duos: Pachanta - "It Must Have Been Love" (FOTO)

München (ots) -

Neuinterpretation des Klassikers aus "Pretty Woman"

Englische und spanische Lyrics

"It Must Have Been Love" ab Freitag, 4. November 2022, digital auf allen Kanälen erhältlich

"Girl You Know It´s True" hieß ihr letzter Hit, nun legt Pachanta nach. Der weltweit bekannte Roxette-Song aus "Pretty Woman" ist die kommende Neuinterpretation des spanisch/englisch singenden Duos. Die gefühlvolle Version von "It Must Have Been Love" erscheint am Freitag bei EL CARTEL MUSIC und ist digital auf allen Kanälen erhältlich.

Sänger Cristóbal und seine argentinische Partnerin Solé Basaldua bilden das Duo Pachanta. Ein Musikprojekt, das man aufgrund der clever-geschmackvollen Produktion auch als Soundsystem bezeichnen könnte. "It Must Have Been Love" heißt ihr neuer Song, den sie am 4. November 2022 veröffentlichen.

Zeitgleich zur Single erscheint am Freitag auch das dazugehörige Musikvideo. Pachanta bringen darin den eingängigen Song in die urbane Welt der Moderne, in lasziver Atmosphäre vor der lichtdurchfluteten Großstadt-Skyline bei Nacht. Begleitet werden sie von einem achtköpfigen Streicherensemble.

Eines steht somit schon jetzt fest: Das Urban Latin Pop-Duo verlängert den Sommer in den Herbst hinein und wird noch viele Blicke auf sich ziehen.

Pachanta - "It Must Have Been Love" erscheint am 4. November 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal Music.

