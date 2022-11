21. Bezirk: Kammermusik am 5.11. mit Saeki und Rossi

Beginn: 18.00 Uhr, Spende: 15 Euro, Infos: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert am Samstag, 5. November, ein Konzert im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Ab 18.00 Uhr musizieren die Pianistin Kaori Saeki und der Fagottist Tancredi Rossi. Die Künstler tragen im Saal des Museums ein stimmungsvolles Programm mit Werken von Henri Dutilleux, Camille Saint-Saens, Carl Czerny und manch anderen Komponisten vor. Das Publikum hat „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person) zu entrichten und soll die aktuellen Corona-Regeln beachten. Informationen und Anmeldungen zum Kammermusik-Abend: Telefon 271 96 24 (Vereinsleitung: Eva Krapf). Kontaktaufnahme mit den Beethoven-Freunden via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Von der Klassik bis zu Wienerlied und Chanson gehen im Museum im „Mautner Schlössl“ verschiedenste Konzerte über die Bühne. Koordiniert wird der Kultur-Kalender durch den ehrenamtlichen Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister. Auskünfte erteilt der Museumsverantwortliche unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 und via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Pianistin Kaori Saeki: www.kaorisaeki.jimdofree.com

