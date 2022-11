Demo am 5. November: Zimmer statt Zelte!

Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ und Bürgermeister von Traiskirchen fordern menschenwürdige Unterbringung

Wien (OTS) - Alle Menschen haben das Recht auf Schutz vor Krieg und Verfolgung. Dass nun erneut Menschen, die vor Bomben und Terror flüchten mussten, trotz vorhandener Quartiere und Privatunterkünfte vor dem Winter in Zelte gepfercht werden, ist rücksichtslos und erbärmlich und in einem Land der Millionäre völlig inakzeptabel.

Die „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ (u.a. Volkshilfe, asylkoordination und SOS Balkanroute) organisiert am Samstag, 5. November eine Demonstration unter dem Motto „Zimmer statt Zelte!“. Der Protest beginnt um 14:00 Uhr am Christian-Broda-Platz in Wien und führt über die Mariahilfer Straße zum Platz der Menschenrechte.

Sprechen werden unter anderem der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler. Die Regierung und die Bundesländer sind aufgefordert, sofort einen Unterbringungsgipfel einzuberufen, umgehend den 7-Punkte-Sofortmaßnahmenplan von NGOs umzusetzen und die Menschenrechte zu wahren.

„Wie können die Politiker:innen in diesem Land überhaupt schlafen, wenn Menschen draußen in Zelten frieren?“, fragt Petar Rosandić alias Rapper „Kid Pex“ von SOS Balkanroute. „Die Politik hat mehr Angst vor Thomas Schmid als vor dem Leid, das sie hierzulande und auf der Balkanroute verursacht. Widerstand ist unsere Pflicht!“

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Unser Team und die Redner:innen stehen gerne für Interviews bereit.

Demo Zimmer statt Zelte!

Aufruf und Route: https://menschliche-asylpolitik.at/demo-nein-zu-zelten

Datum: 05.11.2022, 14:00 Uhr

Ort: Christian-Broda-Platz, U3/U6 Westbahnhof

1060 Wien, Österreich

