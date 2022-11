Forschung statt Geschmack

Wenn die Wissenschaft im UX-Design den Unterschied macht

Im Gespräch mit MM Herausgeber Otto Koller, erklärt Dennis Lenard, Gründer und Geschäftsführer von Creative Navy, einer der ersten UX-Design-Agenturen weltweit, was User Experience bedeutet und worum es dabei im Marketing geht.

Wer bei UX-Design (User Experience) an reine ästhetische Aufmachung denkt, liegt falsch. Die Zielsetzung verstehen zu lernen, was die Nutzer:innen brauchen und wie sie bestmöglich an die gewünschten Informationen bzw. Touchpoints kommen steht dabei im Vordergrund. Eine zukunftsweisende Technologie, mit der auch kleine und mittlere Unternehmen gezielt ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen können.

ARS – Ausbildung zum Social Media Manager



Im Interview berichtet Judith Zingerle, Geschäftsführerin der Agentur Zingerle Communications und Ausbildungsleiterin bei der ARS, zum Thema Ausbildung zum Social Media Manager.



Judith Zingerle gilt als absoluter Profi und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Marketing- und Kommunikationsbranche. Ihre Beratungsschwerpunkte sind strategisches Social-Media-Marketing, Konzeption und Umsetzung individueller Marketing-Lösungen. Auch berät und coacht sie aus der PULS4 Show "2 Minuten 2 Millionen" bekannte Start-ups, die auf nachhaltigen Erfolg setzen. Sie ist Vorstandsmitglied bei Lobby der Mitte und erhielt gemeinsam mit ihren Kunden bereits mehrere Auszeichnungen.

Im Gespräch mit MM Herausgeber Otto Koller, berichtet sie über die Möglichkeiten und Chancen, die sich für gut ausgebildete Social Media Manager eröffnen und darüber, welche Schwerpunkte sie zu diesem Thema als Ausbildungsleiterin bei der ARS setzt.

Waldsetzen.jetzt mit dem Staatspreis Wald ausgezeichnet

Am 3. Oktober 2022 wurde der Plattform Waldsetzen.jetzt höchste Anerkennung zuteil: Sie wurde als Vorzeigeprojekt mit dem Staatspreis Wald in der Kategorie „Innovation“ geehrt.

1.000.000 Bäume will die Organisation bis 2030 in Österreich setzen. Freiwillige setzen im Rahmen von Aktionstagen klimafitte, enkeltaugliche Mischwälder und tragen so zur weiteren Entwicklung heimischer Wälder bei.

Nur nachhaltig bewirtschaftete Wälder können die für uns alle so wichtige Funktion als CO2-Senke in vollem Umfang erfüllen. Die Plattform Waldsetzen.jetzt stellt die Verbindung von Waldbesitzenden und Freiwilligen her und fördert so Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

Im Gespräch mit Otto Koller berichten die waldsetzen.jetzt-Macher Viktoria Hutter und Thomas Göttinger über die großartige Erfolgsgeschichte dieses Projekts.

Audio-Analyzer beweist: Radio ist voll am Puls der Zeit

Warum Radiowerbung nicht nur unbedingt für KMU geeignet ist, sondern ein fixer Bestandteil im Mediaplan sein sollte!

„Radio ist wie kein anderes Medium nach wie vor perfekt am Puls der Zeit. Es ist auch jetzt gerade der Radio Monitor bei den deutschen Kollegen erschienen. Hier kann man an Hand der Zahlen ganz klar sehen, dass die Radionutzung ganz weit oben ist. An erster Stelle steht da natürlich das Auto wo die Menschen nicht nur Musik, sondern vor allem den Servicecharakter des Radios schätzen und genießen. Sei es jetzt Musik, das Wetter, die Verkehrsnachrichten oder die Nachrichten aus aller Welt. Hier ist Radio einfach das Medium Nummer eins“ so Andrea Heidrich.

Wie der Audio-Analyzer auch in Österreich wertvolle Kennzahlen zum Medium Radio liefert, bespricht Andrea Heidrich im Interview mit Otto Koller.

SEO-Webinare – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung

Der Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller von MedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlte Werbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.

