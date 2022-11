The Adecco Group: Ergebnisse für Q3 2022

Zürich (ots/PRNewswire) - - AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Artikel 53 der Notierungsregeln der Schweizer Börse SIX

- Beschleunigtes Wachstum und dynamische Marktanteilsentwicklung, robuste Rentabilität

HÖHEPUNKTE

Umsatz von +16 % berichtet, +6 % organisches TDA im Jahresvergleich

Wachstumsführerschaft bei Adecco; relatives Umsatzwachstum +500 Basispunkte gegenüber Vorquartal in Q3 +1.300 Basispunkte im Jahr bis dato

Bruttogewinn +5 % organisch im Vergleich zum Vorjahr; Gebühren für permanente Vermittlung +23 % im Vergleich zum Vorjahr

Starke Bruttomarge von 21,0 %, unterstützt durch Produktmix und Preisgestaltung

Robuste EBITA-Marge (ohne Sondererlöse) von 3,6 %, mit einer sequentiell besseren Konversionsquote und Produktivität. Die Bewegungen im Jahresvergleich spiegeln die Investitionspläne von Adecco und LHH sowie geringere Vorteile durch Sonderposten wider.

Betriebsergebnis 164 Mio. EUR; Basis-EPS 0,65 EUR; bereinigtes EPS 0,90 EUR, -17 % im Vergleich zum Vorjahr

AKKA auf Kurs; > 40 Mio. EUR Umsatzsynergien für 2023 gewonnen; Synergie-Run-Rate Ende 2022 für gesamtes EBITA > 40 Mio. EUR

Die Adecco Group wird heute eine Geschäftsinformationsveranstaltung durchführen, die um 9:30 Uhr MEZ beginnt.

Der CEO und CFO des Konzerns werden detaillierte Pläne dazu vorlegen, wie sie das Finanzergebnis verbessern werden, indem sie drei konzernweite Hebel zur Vereinfachung der Organisation ansetzen, die Ausführung verbessern und Wege zum Gewinn von Marktanteilen priorisieren.

Sparplan zur Senkung der allgemeinen Verwaltungskosten des Konzerns angekündigt, Ziel einer Run-Rate von 150 Mio. EUR bis Mitte 2024

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Die Gruppe hat in diesem Quartal starke Fortschritte gemacht, da wir unser Versprechen erfüllt haben, zu einer führenden Wachstumsposition im Adecco-Geschäft zurückzukehren. Unsere globale Geschäftseinheit Akkodis zeigt weiterhin eine gute Performance und die AKKA-Integration, einschließlich Synergie-Erfassung, ist weiterhin auf Kurs. Bezüglich LHH haben unsere digitalen Investitionen eine positive Dynamik gezeigt, wobei sowohl Ezra als Hired gesundes Wachstum berichteten.

Mit Blick auf die Zukunft sind wir entschlossen, das Wachstum in allen globalen Geschäftseinheiten zu beschleunigen und unsere EBITA-Marge wieder auf ein führendes Niveau zu bringen. Unter Berücksichtigung dieser Prioritäten stelle ich heute einen detaillierten Operationsplan vor, um die Ausführung in der Adecco Group zu verbessern. Der Plan mit dem Titel „Future@Work Reloaded" wird die Umsetzung unserer bestehenden Strategie beschleunigen, die Widerstandsfähigkeit angesichts des Gegenwinds von vorne stärken und sowohl die betriebliche als auch die finanzielle Leistung verbessern. Ich glaube fest an die Qualität unserer Assets, und mit diesem Plan bin ich entschlossen, unser Potenzial zu erschließen und die Gruppe zu einer EBITA-Marge von ~6 % zu führen."

VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG

WEBCAST-DETAILS FÜR MEDIEN

WEBCAST-DETAILS FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Investorenbeziehungen, +41 (0)44 878 88 88

Logo – mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/the-adecco-group-ergebnisse-fur-q3-2022-301668055.html