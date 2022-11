Für MIR M, das Blockbuster-Mobil-MMORPG von Wemade, beginnt die Vorregistrierung

Vorregistrierung ab 3. November

Start des Spiels mit implementierter Blockchain-Technologie in 170 Ländern

Schaffung eines spielübergreifenden Ökosystems durch die Verwendung von Governance-Token und Spiel-Token

Wemade beginnt heute mit der Vorregistrierung für sein Blockbuster-Mobil-MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

MIR M ist eine moderne Interpretation des Originalspiels The Legend of Mir 2 sowie eine Fortsetzung von MIR4, dem weltweit beliebtesten Blockchain-Spiel. Es kam bereits im Juni in Korea auf den Markt und war in den Top Games und Top Grossing Charts auf Google Play sowie im Apple App Store vertreten.

Dabei behielt es das Achterraster und die Viertelansicht des Originalspiels bei und setzte eine fortschrittliche Technologie zur Anwendung hochqualitativer Grafiken ein.

Das neue Wachstumssystem namens Mandala befreit die Spieler vom herkömmlichen kampf- bzw. wachstumsorientierten Gameplay und ermöglicht eine neue Qualität des MMORPG-Spiels.

MIR M Global wird mit dem Namenszusatz „MIR M: Vanguard and Vagabond" auf den Markt kommen. Die Spieler können sich entscheiden, ob sie als Vanguard (Vorhutkämpfer), also als kampffreudiger Charakter spielen wollen, der sich auf Machtspiele und Politik konzentriert, oder als Vagabond (Landstreicher), der hauptsächlich mit Verliesabenteuern, dem Sammeln von Nahrung, dem Bergbau und dem Fischen beschäftigt ist.

MIR M Global wird in 170 Ländern außer Korea und China eingeführt. Die globale Version wird den Governance-Token DOGMA und den Spiel-Token DRONE verwenden sowie eine spielübergreifendes Ökosystem mit HYDRA aufbauen.

