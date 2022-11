FPÖ - Belakowitsch: Die Regierungsparteien betreiben Arbeitsverweigerung im Sozialbereich

23 Anträge der Opposition wurden im heutigen Sozialausschuss vertagt

Wien (OTS) - „Ein trauriges und skandalöses Bild gaben die Regierungsparteien in der heutigen Sitzung des Sozialausschusses im Parlament ab!“, kritisierte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch. So seien nicht weniger als 23 Anträge der Oppositionsparteien vertagt worden. Sie wurden dadurch auf die lange Bank geschoben und können in der nächsten Parlamentssitzung damit nicht behandelt werden, bedauerte Belakowitsch.

Inhaltlich damit ebenso auf Umsetzung wartet das aus FPÖ-Sicht so dringende Vorhaben der Integration von Häftlingen in die gesetzliche Krankenversicherung oder die Schaffung einer Bundesgenossenschaft für die Pflege - ebenfalls ein FPÖ-Antrag. „Aber nicht nur FPÖ-Anträge waren von der Ignoranz der Regierungsparteien betroffen, auch gute und wichtige Ideen von SPÖ und NEOS wurden ein Opfer der schwarz-grünen Vertagungsorgie. Dieses Verhalten der Regierungsparteien ist an Ignoranz nicht zu überbieten“, hielt Belakowitsch abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at