CGTN: Ausländisches Kapital positiv für den chinesischen Markt

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Mehrheit der mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen steht dem chinesischen Markt weiterhin positiv gegenüber, da China in den kommenden Jahren dank der unablässigen Öffnungsbemühungen, eines verbesserten Geschäftsumfelds und positiver Marktwachstumsaussichten große Chancen bietet.

Der erfolgreiche Abschluss des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas hat das Vertrauen ausländischer Unternehmen in den Markt weiter gestärkt. Dies geht aus einer am 27. Oktober veröffentlichten Umfrage des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) hervor.

Von den mehr als 500 befragten ausländischen Unternehmen bestätigten 96,7 Prozent die Entwicklungserfolge Chinas in den letzten zehn Jahren, und 96,9 Prozent erklärten ein stärkeres Vertrauen in den chinesischen Markt.

China hat sich bemüht, durch seine eigene Entwicklung neue Möglichkeiten für die Welt zu schaffen. Die China International Import Expo (CIIE) verkörpert diese Strategie der aktiven Öffnung des chinesischen Marktes gegenüber der Welt.

Die diesjährige CIIE hat 284 Fortune Global 500 und branchenführende Unternehmen angezogen. Fast 90 Prozent der Fortune Global 500 und branchenführenden Unternehmen, die im letzten Jahr an der Veranstaltung teilgenommen haben, kommen dieses Jahr wieder. Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp und Gilead Sciences gehören zu den Fortune Global 500-Unternehmen, die ihr CIIE-Debüt geben.

Attraktiver chinesischer Markt

Diese positive Stimmung unter den ausländischen Unternehmen spiegelte sich auch in den Zahlen der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in China wider. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erreichten die tatsächlich genutzten ausländischen Direktinvestitionen in China 155,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 18,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie Daten des Handelsministeriums (MOFCOM) zeigen.

Von Januar bis September stiegen die Investitionen aus Deutschland auf Jahresbasis um 114,3 Prozent, während die Investitionen aus Südkorea um 90,7 Prozent, aus Japan um 39,5 Prozent und aus dem Vereinigten Königreich um 22,3 Prozent zunahmen, so das MOFCOM.

China ist weltweit führend bei ausländischen Kapitalzuflüssen. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag ihr Anteil an den ausländischen Direktinvestitionen im ersten Quartal (Q1) 2022 bei 19,5 Prozent und damit weltweit an erster Stelle.

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen

Im ersten Quartal waren rund 90 Prozent der mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen mit Chinas Politik in Bezug auf Marktzugang, Förderung des Marktwettbewerbs, Zugang zu Geschäftsräumen und Finanzdienstleistungen zufrieden.

Eine gesonderte Umfrage, die von der CCPIT am 27. Oktober veröffentlicht wurde, zeigte, dass fast 80 Prozent der befragten ausländischen Unternehmen ihren derzeitigen Produktions- und Geschäftsumfang in China beibehalten haben, während mehr als 5 Prozent ihre Investitionen ausgeweitet haben, da sie der strategischen Entwicklung in China Priorität einräumen.

