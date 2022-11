Huawei: 5G und 4L autonomes Fahren machen intelligente Häfen noch sicherer und effizienter

Das globale ICT-Unternehmen gilt als Vorbild für den Aufbau intelligenter und kohlenstoffarmer Häfen weltweit.

Wien/Tianjin (OTS) - Im letzten Jahr verursachte die Überlastung der Häfen weltweit schwerwiegende Störungen in den globalen Lieferketten. Viele Geschäfte hatten während der Hauptverkaufszeit häufig nicht mehr ausreichend Waren auf Lager. Eine der wichtigsten innovativen Anwendungen zur Bewältigung dieses Problems ist das von Huawei entwickelte, auf KI basierende, intelligente, horizontale Transportsystem: Durch den Einsatz von fahrerlosem Ultra-L4, die weltweit erste „5G+BeiDou“-Integration von Intelligenz und die weltweit erste Selbstversorgung mit grünem Strom.



Ein vollautomatisierter Hafen

Der Hafen von Tianjin ist einer der technologisch fortschrittlichsten Häfen Chinas und ein wichtiger Knotenpunkt für die „One Belt, One Road“-Initiative. Der Hafen verfügt über einen Kai der 300.000-Tonnen-Klasse mit einer Kanaltiefe von -22 Metern. Er bietet 192 Liegeplätze verschiedener Typen und 128 Liegeplätze über der 10.000-Tonnen-Klasse. Bis Ende 2021 erreichte der Frachtumschlag des Hafens 435 Millionen Tonnen, und damit den neunten Platz weltweit, während der Containerumschlag 18,35 Millionen TEU überstieg und damit den achten Platz weltweit einnahm. Auf der Besucherplattform des Containerterminals in Abschnitt C des Hafens kann man jetzt beobachten, wie unbemannte elektrische Container-Lkw an- und abfahren und Containerkräne ganz automatisch arbeiten. Im Hafen nehmen ferngesteuerte Kräne die mit Fracht beladenen Container von Frachtschiffen auf, und verladen sie auf unbemannte Elektrocontainerfahrzeuge. Unter der Führung des „BeiDou“-Satellitennavigationssystems fahren die Container-Lkw zu den automatischen Ver- und Entriegelungsstationen, um die Container entsprechend der in Echtzeit berechneten optimalen Fahrtroute zu entriegeln und danach zum Containerhof zu fahren. Der gesamte Prozess wird in einem Durchgang abgeschlossen.



Die intelligente und digitale Umgestaltung des Hafens bringt zahlreiche Vorteile: Bisher war für den Transport von Containern zu den Containerdepots in den Häfen eine große Anzahl von Containerfahrzeugen erforderlich. Zudem ist der Einsatz von Fahrer:innen sehr kostspielig. Der Hafen von Tianjin beispielsweise verfügt derzeit über 76 Container-Lkw. Um einen 24/7-Betrieb zu gewährleisten, benötigt jeder Container-Lkw drei Fahrer, die täglich in drei Schichten arbeiten. Das bedeutet, dass insgesamt 210 Fahrer:innen erforderlich sind. Außerdem ist es für die Lkw-Fahrer:innen anstrengend im Dreischichtbetrieb auf festen Routen zu fahren, was ein zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellt. Dank der innovativen Huawei-Technologie verbraucht jeder Container jetzt 20 % weniger Energie, die Kräne sind im Durchschnitt 20 % effizienter und jeder Kran kann 39 Containereinheiten pro Stunde bedienen.



Weitere Informationen über Huawei Österreich: https://presse.grayling.at/News.aspx?menueid=22194



