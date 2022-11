FP-Landbauer: Am 29. Jänner befreien wir Niederösterreich aus dem Würgegriff der ÖVP!

Die absolute Mehrheit der ÖVP muss weg

St. Pölten (OTS) - „Je früher gewählt wird, desto besser ist es. Der 29. Jänner ist keine große Überraschung. Der Termin zeichnet sich seit Wochen ab und steht wohl schon sehr lange im Kalender der ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Jetzt gibt es endlich Klarheit“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer.

Die FPÖ NÖ sieht schon jetzt ein historisches Datum, an dem die absolute Mehrheit der ÖVP fallen muss. „Wir wollen und wir werden unser Land aus dem Würgegriff der ÖVP befreien. Der 29. Jänner wird der Tag der Abrechnung mit dem korrupten System ÖVP, das in Niederösterreich zu Hause ist. Ein gutes Jahr 2023 beginnt damit, Ballast abzuwerfen und neu anzufangen“, spricht Landbauer von einem Befreiungsschlag am 29. Jänner.

