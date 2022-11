Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 4.11.: Raiffeisenlandesbank OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller im Interview

Wien (OTS) - „Des einen Freud, des andern Leid“ lautet der Titel des Interviews, das Ellen Lemberger mit Raiffeisenlandesbank OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller geführt hat – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 4. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Heinrich Schaller ist seit 2012 Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, zuvor war der 62 Jahre alte gebürtige Linzer mehrere Jahre lang Chef der Wiener Börse. Sparerinnen und Sparern verspricht Schaller für die nächsten Monate nach langer Zeit wieder steigende Zinsen. Weiter steigen werden jedoch auch die Kreditzinsen. Was ihn an den neuen verschärften Vergaberegeln für Immobilienkredite stört, wie viel der Staat finanziell helfen soll, wie es den Unternehmen in der Krise geht und was man tun kann, um die Inflation zu senken - darüber spricht Ellen Lemberger mit Heinrich Schaller in „Saldo“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at