ÖAMTC: Verzögerungen wegen Demos am Wochenende in Wien

Sperren, Umleitungen, Staugefahr

Wien (OTS) - Autofahrende müssen sich in Wien am Samstag und Sonntag wieder auf Behinderungen wegen Demos einstellen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Am Samstag, 5. November, werden in der Zeit von 14:30 bis 18:00 Uhr Ring und Franz-Josefs-Kai abschnittsweise wegen der Demo “Fairdenker” gesperrt. Mit Verzögerungen ist laut ÖAMTC auf Roßauer Lände, Oberer und Unterer Donaustraße, Praterstraße, Zweierlinie von Urania bis Votivkirche, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz sowie auf Linker und Rechter Wienzeile zu rechnen. Von 16:00 bis 18:00 Uhr findet zusätzlich die Demo “Löhne rauf, Teuerung stoppen” im 19. und 20. Bezirk statt.

Am Sonntag, 6. November, werden in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr erneut Ring und Franz-Josefs-Kai abschnittsweise wegen der Demo “Politmarionetten, Stoppt Verarmung jetzt” gesperrt. Staupunkte wie am Samstag.

Der ÖAMTC empfiehlt, die Innenstadt mit U-Bahnen anzufahren bzw. großräumig auszuweichen.

