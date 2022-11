China Matters' berichtet: Wie definiert Ningbo Mode neu?

Beijing, China (ots) - Da wir von einer ständig wachsenden Anzahl von Anzeigen für Designermarken und teuren Handtaschen umgeben sind, stellen wir uns oft die Frage: "Was ist Mode überhaupt?" Ningbo in China hat andere Antworten gefunden, indem es die Stadtviertel und seine Modeindustrie neu gestaltet hat.

Ningbo liegt in der südostchinesischen Provinz Zhejiang und ist seit über einem Jahrtausend ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Handel. Als Ausgangspunkt der maritimen Seidenstraße war die Küstenstadt die erste in China, die in den 1800er Jahren westliche Anzüge herstellte.

Als einer der größten Bekleidungshersteller der Welt ist Ningbo die Heimat mehrerer Modeunternehmen, die jährlich ein internationales Modefestival veranstalten.

Aber Ningbos Modeindustrie hört nicht bei Kleidung und "Stil" im traditionellen Sinne auf. Von der Umgestaltung der Stadtarchitektur bis hin zum Wellenreiten an der Küste hat Ningbo seine Modekultur zum Thema der Stadt gemacht. Projekte wie "Stadterneuerung" verwandeln Stadtruinen in frische, geschäftige Gemeinden, die mit neuer Energie und neuem Zweck restauriert werden.

Fast 2.000 Kilometer Küste, über 600 Inseln und einige wunderschöne blaue Gewässer machen Ningbo auch zu einem unglaublichen Ort für Bootfahren, Segeln, Kajakfahren und andere Wassersportarten. Es ist zu einem erstklassigen Ort für viele internationale Sportveranstaltungen geworden, wie der Segelwettbewerb für die Asienspiele.

Der amerikanische Videomoderator Jack Klumpp reist nach Ningbo, um die sich ständig weiterentwickelnde Modekultur zu entdecken. Er hat selbst ein T-Shirt in einer der größten Designfirmen von Ningbo hergestellt, besucht eine Gemeinde, die sich von einer verlassenen Fabrik verwandelt hat, und springt mit einem erfahrenen Segler aus Großbritannien auf ein Boot. Wie machen einzigartige Persönlichkeiten und unterschiedliche Lebensstile Ningbo besonders? Wie erneuert und entwickelt sich Ningbo weiter?

