„Gute Nacht Österreich“ über innenpolitische Turbulenzen, Weltspartag und medizinische (Un-)Gleichbehandlung

Am 4. November um 22.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Auf eine innenpolitisch turbulente Woche wirft Peter Klien in einer neuen Ausgabe von „Guten Morgen Österreich“ am Freitag, dem 4. November 2022, um 22.45 Uhr in ORF 1, seinen gewohnt satirischen Blick zurück. So widmet er sich u. a. der Sondersitzung des Nationalrats sowie dem heutigen Auftritt von Thomas Schmid vor dem Untersuchungsausschuss. Im Studio begrüßt er dazu Schauspieler und Kabarettist Bernhard Murg.

Thema ist auch der Weltspartag, der diese Woche wieder stattfand:

Dazu hat sich Peter Klien auf die Suche nach den letzten „Sparefrohs“ des Landes gemacht sowie mit Bankmanager Andreas Treichl über Sinn und Unsinn von Geldanlagen gesprochen.

Weiters untersucht Klien ein gravierendes Versäumnis in der Medizin, wo anders als in vielen sonstigen Bereichen Frauen und Männer gleichbehandelt werden. Der Haken daran: Der weibliche Körper reagiert auf viele Medikamente anders als der männliche – was aber von der Pharmaindustrie kaum berücksichtigt wird. Die Folgen können dramatisch sein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at