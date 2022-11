Grüne/Schallmeiner zum Weltmännertag: Raus aus der falschen Rolle

Wien (OTS) - Es ist kein großes Geheimnis: Männer sind, wenn es um Vorsorge und Prävention geht, Muffel. Das hängt nicht nur mit vermeintlicher Bequemlichkeit zusammen, sondern in vielen Fällen ist es eine Frage des falschen Männlichkeitsbildes. Viel zu lange und zu oft wird der Gang zur Ärztin oder zum Arzt, wenn es nicht schon fast zu spät ist, als „unmännlich“ wahrgenommen. Eine Haltung, die nicht nur gesunde Lebensjahre kostet, sondern das Leben als solches gefährdet.

Der Gesundheitssprecher der Grüßnen, Ralph Schallmeiner, bekräftigt daher seine gestern bereits – im Zusammenhang mit #Movember - getätigte Aufforderung an die Männer im Land, dieses Rollenklischee hinter sich zu lassen, und appelliert am heutigen Weltmännertag: „Raus aus der falschen Rolle! Prävention und Vorsorge sind die einfachsten Mittel und Wege, um lange gesund zu bleiben. Egal ob der regelmäßige Gang zum Urologen ab dem 45. Lebensjahr oder die allgemeinmedizinische Vorsorgeuntersuchung - diese Angebote helfen, frühzeitig gesundheitliche Probleme zu entdecken und rechtzeitig einzugreifen. Gleichzeitig braucht es bei uns Männern auch ein anderes Bewusstsein für psychische Gesundheit. Wir nehmen professionelle Hilfe viel seltener in Anspruch, da psychische Erkrankungen besonders bei Männern immer noch stark stigmatisiert sind. Sich Hilfe zu holen, ist nicht immer leicht und kostet Überwindung. Oft hilft es Freund:innen oder Vertraute zu bitten, einen bei der Suche nach professioneller Unterstützung den notwendigen Rückhalt zu geben. Hilfe aufzusuchen, wenn es schlecht um die seelische Gesundheit steht, ist keine Schwäche, sondern sehr gescheit“.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at