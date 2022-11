Pressegespräch - Lehre fit für die Zukunft: Nachhaltigkeit in die Ausbildung bringen

15.11.2022 // 9-10 Uhr // Café Museum // CEOs FOR FUTURE - ÖBB, Wiener Stadtwerke, Greiner Packaging, ASFINAG

Wien (OTS) - CEOs FOR FUTURE liegt der Dialog mit der Jugend am Herzen. Hier spielen Lehrlinge eine wichtige Rolle. Denn die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte, Ausbildner:innen, Manager:innen, CEOs, … von morgen.

55 Mitgliedsunternehmen engagieren sich bei CEOs FOR FUTURE und unterstützen die nötige Transformation von Wirtschaft & Gesellschaft. Gemeinsam bilden sie eine starke Stimme aus der Wirtschaft.

CEOs FOR FUTURE hat eine Kurzstudie zum Thema Lehre und Nachhaltigkeit durchgeführt. Die Studienergebnisse werden bei einem Pressegespräch präsentiert – gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen wie ÖBB, Wiener Stadtwerke, Greiner Packaging und ASFINAG, die sich tatkräftig für eine Modernisierung der Lehre und von Lehrberufen einsetzen. Im Fokus stehen die Schwerpunkte Klimaschutz, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft.

Ebenso Thema ist der erste CEOs FOR FUTURE Lehrlingstag, der am 15. November 2022 stattfindet und in dessen Zentrum Nachhaltigkeitsthemen stehen.

CEOs FOR FUTURE Pressegespräch: Lehre fit machen für die Zukunft: Nachhaltigkeit in die Ausbildung bringen

- Studienergebnisse der CEOs FOR FUTURE Kurzstudie zum Thema Lehre und Nachhaltigkeit.

- Impulse und Beispiele der teilnehmenden Unternehmen zur Modernisierung der Lehre und von Lehrberufen. Im Fokus stehen die Schwerpunkte Klimaschutz, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft.

- Vorstellung des ersten CEOs FOR FUTURE Lehrlingstags, der am 15. November 2022 stattfindet.



Datum: 15.11.2022, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

