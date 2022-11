Aviso Pressekonferenz 8.11., 10 Uhr: Mehrkosten. Mehr Hilfe! Caritas warnt: Not in Österreich nimmt zu!

Die explodierenden Preise und die Rekordinflation haben Folgen. Besonders gravierend sind diese für Menschen, die schon bisher nur knapp über die Runden gekommen sind.

St. Pölten (OTS) - Ob auf der Strom- und Heizkostenrechnung oder beim täglichen Lebensmitteleinkauf – Die Preislawine trifft die Menschen mit voller Wucht. Täglich und bei jeder Rechnung, bei jedem Einkauf, bei jeder Gebühr.

Der durchschnittliche Wocheneinkauf eines Haushalts ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 19 Prozent teurer geworden. Die Energiekosten befinden sich auf einem Rekordniveau. Unsere Caritas Sozialberatungsstellen verzeichnen täglich neue Anfragen. Die Sozialmärkte brauchen immer mehr Lebensmittelspenden, um die steigende Nachfrage decken zu können.

Auch in den carlas (Caritas Secondhand-Läden) kaufen immer mehr Menschen ein. Die Antwort auf Mehrkosten für besonders betroffene Menschen muss daher auch „Mehr Hilfe“ sein. Vor diesem Hintergrund bittet die Caritas um Spenden für Menschen in Niederösterreich, die in Armut oder an der Armutsgrenze leben müssen.



Einladung zur Pressekonferenz

Wann: Dienstag, 8.11.2022, 10:00 Uhr

Wo: carla St. Pölten, Wenzel Kaska Str.4, 3100 St. Pölten

Mit:

Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten

Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas der Diözese St. Pölten

Carina Membir, carla St. Pölten

Betroffene aus der Caritas Sozialberatung, FamilienhilfePlus und carla St. Pölten







