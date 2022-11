Austrian Convention Bureau zeichnet Forschung im Tagungsbereich aus und fördert Vernetzung mit Nachwuchskräften

Um Nachwuchs in der Meetingindustrie zu fördern und wissenschaftliche Leistungen in diesem Bereich zu unterstützen und bekannt zu machen, wurde der Best Meeting Thesis Austria Award ins Leben gerufen ACB Vizepräsidentin Susanne Baumann-Söllner 1/4

ACB Mitglieder stehen das ganze Jahr über für Interviews mit ihrer Expertise für wissenschaftliche Arbeiten und Projekte zur Verfügung ACB Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch 2/4

Nachhaltigkeit sowie Meetingarchitecture spielen eine entscheidende Rolle, um Tagungen sinnstiftend, durchzuführen. Genau in diese Richtung muss es gehen! ACB Präsident Gerhard Stübe 3/4

Es ist immer wieder spannend und inspirierend, von den Jungen zu lernen und für die Zukunft unserer Branche wichtig, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Renate Androsch-Holzer, Schatzmeisterin des ACB 4/4

Wien (OTS) -

Best Meeting Thesis Austria Preisverleihung 2022 fand als als zertifiziertes Green Meeting in der MESSE WIEN Exhibition & Congress Center statt



Inspirierende wissenschaftliche Arbeiten für die Meetingindustrie

Nachhaltigkeit und Optimierung des Wissenstransfer bei Veranstaltungen im Fokus



Seit 2013 zeichnet das Austrian Convention Bureau (ACB) tagungsrelevante Bachelor- und Masterarbeiten von Absolvent:innen von Fachhochschulen und Universitäten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz aus und bietet den Forscher:innen die Möglichkeit diese vor Branchenexpert:innen vorzustellen.

„ Um Nachwuchs in der Meetingindustrie zu fördern und wissenschaftliche Leistungen in diesem Bereich zu unterstützen und bekannt zu machen, wurde der Best Meeting Thesis Austria Award ins Leben gerufen .“ eröffnete ACB Vizepräsidentin Susanne Baumann-Söllner die diesjährige Verleihung.

Die Veranstaltung wurde am 13. Oktober als zertifiziertes Green Meeting im Congress Center der Messe Wien umgesetzt. Mit dabei waren die nominierten Kandidatinnen und weitere Studentinnen der Berufsspezialisierung Kongress- und Tagungsmanagement der FH Wien der WKW, ACB Branchenexpert:innen sowie Vertreter:innen von Ausbildungsinstituten und Fachmedien. Das lebendig gestaltete Format bot neben kurzweiligen Präsentationen der Forschungsergebnisse viel Raum für Austausch, vor allem beim Speed-Meet-up zwischen den Meeting Professionals und Studentinnen sowie dem kulinarischen Ausklang.

„ ACB Mitglieder stehen das ganze Jahr über für Interviews mit ihrer Expertise für wissenschaftliche Arbeiten und Projekte zur Verfügung “, unterstreicht ACB Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch, die auch die Berufsspezialisierung Kongress- und Tagungsmanagement an der FH Wien der WKW leitet, den Beitrag zu den Arbeiten, den das ACB Netzwerk leistet.



Die jungen Autorinnen stellten in Kurzpräsentationen ihre Arbeiten zu Themen wie Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung in der Meetingindustrie, Gegenüberstellung von physischen und virtuellen Tagungen, Optimierungen in der Kongressorganisation bis hin zu spannenden Raumkonzepten zur Förderung von mentaler Gesundheit vor, um die individuellen Bedürfnisse und Lerntypen der unterschiedlichen Teilnehmer:innen besser zu berücksichtigen.

Die Siegerinnen wurden mittels eines spezifischen Punktewertesystem ermittelt, welches sich aus einem detaillierten Reviewing vorab sowie aus dem Voting der bei der Veranstaltung anwesenden Branchenjury zusammensetzte.

In der Kategorie beste Bachelorarbeit erhält die 23-jährige Wahlwienerin Loredana Bartl, Absolventin der FH Wien der WKW mit ihrer Arbeit „Der PCO als Meeting Architekt - über die Berücksichtigung & Einbindung aller Lerntypen auf Kongressen“ die Auszeichnung. Bartl ergründet in ihrer Arbeit, wie das Wissen über Lerntypen und deren Theorien in der Planung von Kongressen genützt werden kann, um die Wissensvermittlung effizienter zu gestalten.

Lena Reil, 26 und gebürtige Fränkin, konnte mit ihrer Masterarbeit „Ökologische Nachhaltigkeit im MICE-Sektor: Integration eines nachhaltigen Service Supply Chain Managements in die Planung von Incentive-Veranstaltungen am Beispiel von Veranstaltungsunternehmen in Tirol“, geschrieben an der FH Kufstein, überzeugen. Neben der Schließung der Forschungslücken in diesem Bereich widmet sich die Arbeit Verbesserungsmöglichkeiten, um als Veranstalter im Planungsprozess ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement integrieren zu können.

Nicht unerwartet behandelten die Arbeiten der Preisträger:innen jene Themen, die die Tagungsbranche am meisten beschäftigen: „ Nachhaltigkeit sowie Meetingarchitecture spielen eine entscheidende Rolle, um Tagungen sinnstiftend, durchzuführen. Genau in diese Richtung muss es gehen! “, ist sich auch ACB Präsident Gerhard Stübe sicher.

Die Gewinnerinnen durften sich neben der Auszeichnung über ein Flugticket von Austrian Airlines, Einladung zum Tagungslabor des Verbands, der Convention4u vom 3.-5. Juli 2023 in Alpbach sowie die Vorstellung ihrer Arbeiten in der Fachzeitschrift Austrian Convention Business Magazin freuen.

Renate Androsch-Holzer, Schatzmeisterin des ACB, äußerte sich bei der Verkündung der Gewinnerinnen begeistert über die Arbeiten aller Forscherinnen: " Es ist immer wieder spannend und inspirierend, von den Jungen zu lernen und für die Zukunft unserer Branche wichtig, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. “

Bis zum 15. Juli 2023 können aktuelle Bachelor- und Masterarbeiten mit relevanten Themen für die Meetingindustrie für den ACB Best Meeting Thesis Award 2023 eingereicht werden. Mehr Details: www.acb.at

