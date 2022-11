TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: Von der Blaskapelle zum Popstar – Die blühende Musikszene Vorarlbergs

Am 6. November um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit mehr als 100 aktiven Bands aus verschiedenen Genres hat Vorarlberg eine große und lebendige Musikszene. Der Weg vom Hobbymusiker zum Profi ist dabei oft steinig. Für viele Talente beginnt die musikalische Reise schon im Kindesalter, ob in der Blasmusik, der Musikschule oder in der ersten eigenen Band. Der ORF Vorarlberg begleitet mehrere Musikerinnen und Musiker auf ihrem herausfordernden Weg zwischen Proberaum und Konzertbühnen.

„Von der Blaskapelle zum Popstar – Die blühende Musikszene Vorarlbergs“ ist am Sonntag, dem 6. November 2022, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen.

Regie und Gestaltung: Nikolaus Küng

Kamera: Alexander Roschanek, Mike Tavera, Daniel Andrei

Schnitt: Alexander Rauch

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at