International Property Awards 2022: Fünf Sterne für BEST PLACE Immobilien (FOTO)

Berlin (ots) - Die Berliner Immobilienberatungs- und Vertriebsgesellschaft Best Place ist für die International Property Awards in der Kategorie Property Agency / Consultancy Europe nominiert. Seit mehr als 25 Jahren prämieren die International Property Awards die First Class der Immobilienbranche weltweit. Nun war es wieder soweit, dass die besten Immobilienentwickler und -vermittler Europas in London mit den European Property Awards ausgezeichnet wurden. Best Place hat seinen Titel als Award Winner in der Kategorie Real Estate Agency Website Germany verteidigen. Und fünf Sterne, die höchste Auszeichnung, erhielt Best Place von der britischen Fachjury für erstklassige Beratung und exzellenten Service.

Im Royal Lancaster Hotel, vor den Toren des berühmten Kensington Garden, nahm Gründer und Geschäftsführer Danny Wolf am vergangenen Donnerstagabend, den 27.10.2022, die beiden Siegestrophäen des diesjährigen European Property Awards entgegen. Best Place hat sich in diesem Jahr in zwei Kategorien beworben: Best Property Agency / Consultancy Germany und Real Estate Website Germany. Mit seiner starken Servicekultur konnte Best Place die Jury überzeugen und sich die 5-Sterne-Auszeichnung als Deutschlands beste Immobilienagentur und -beratung holen. Mit dieser Auszeichnung qualifiziert sich das Berliner Unternehmen für die Spitzenklasse Europas.

"Die Awards bestätigen, dass wir uns mit dem großen Angebot an erstklassigen Services deutlich abheben. Zusätzlich für den International Property Awards als bester Immobilienberater und -vermittler Europas nominiert zu sein, ist eine unglaubliche Chance. Mir persönlich zeigt es, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, genau der richtige ist. Das macht mich wahnsinnig stolz", fasst Danny Wolf die Bedeutung der Auszeichnung zusammen.

Zum zweiten Mal in Folge konnte Best Place die Fachjury auch mit seiner digitalen Präsenz beeindrucken. Neben der komplett neu gestalteten, zweisprachigen Homepage hat Best Place in diesem Jahr seinen multimedialen Showroom am Standort Unter den Linden 39 eröffnet. "Unser Showroom ist das Ergebnis von 1,5 Jahren Arbeit. Vor allem die Kombination aus interaktiven Multitouch-Tischen, Screen-Walls und 3D-Hologrammen ist für Deutschland einzigartig. Dazu gehört auch ein hochspezialisiertes CMS. Diese technische Meisterleistung und der daraus resultierende, neuartige Erlebniswert für Kunden und Geschäftspartner dürften die Jurymitglieder von Best Place überzeugt haben", so Danny Wolf rückblickend.

Über die European Property Awards

Die European Property Awards sind die größte, prestigeträchtigste Auszeichnung für hervorragende Leistungen in der Immobilienbranche im europäischen Raum und gehören zu den renommiertesten Preisen der Immobilienwelt. Im Mittelpunkt der Auszeichnung stehen Kriterien wie Service, Originalität, Qualität und Innovation. Mit exklusiven Partnern wie Rolls-Royce, Forbes, LAUFEN oder Grohe und Mitgliedern des House of Lords in der Jury verspricht die Auszeichnung internationale Aufmerksamkeit und ein hervorragendes Netzwerk für die prämierten Unternehmen.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb, Hausverwaltung und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. NEU: In unserer Immobilien-Erlebniswelt am Standort Unter den Linden 39 können über 70 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden.

"Zuhause sein in bester Lage!"

www.bestplace-immobilien.de

Rückfragen & Kontakt:

BEST PLACE

Dr. Carsten Schmidt

Pressesprecher und Kommunikation



Unter den Linden 39 I 10117 Berlin

Telefon: 030 443 519 60

presse @ bestplace-immobilien.de



info @ bestplace-immobilien.de

www.bestplace-immobilien.de