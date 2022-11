ORF III am Freitag: „Das Leben ist schön“ zum 70. Geburtstag von Roberto Benigni

Danach: „Baarìa – Eine italienische Familiengeschichte“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 4. November 2022, präsentiert ORF III Kultur und Information zum 70. Geburtstag des Schauspielers und Regisseurs Roberto Benigni dessen Oscar-prämierte Tragikomödie „Das Leben ist schön“ aus dem Jahr 1998. Danach steht das Filmepos „Baarìa – Eine italienische Familiengeschichte“ von Giuseppe Tornatore auf dem Programm.

„Das Leben ist schön“ (20.15 Uhr): Toskana, 1939. In Mussolinis Italien verliebt sich der überschwänglich romantische Kellner Guido (Roberto Benigni) in die hübsche Lehrerin Dora (Nicoletta Braschi). Wenige Jahre später wird das traute Familienglück um ihren kleinen Giosué jäh zerstört. Vater und Sohn werden in ein Konzentrationslager deportiert. Zum Schutz der kindlichen Fantasie des Buben setzt Guido nun alles daran, die schrecklichen Erlebnisse immer noch als Spiel erscheinen zu lassen.

Anschließend verzahnt Regisseur Giuseppe Tornatore in „Baarìa“ (22.15 Uhr) ein halbes Jahrhundert italienischer Familiengeschichte mit der politischen Historie Siziliens, vom Beginn des Faschismus bis in die 1980er Jahre. Hauptprotagonist Peppino ist als Sohn eines einfachen Schafhirten aufgewachsen. Er erinnert sich an seine Kindheit im sizilianischen Dorf Baarìa, in dem jeder jeden kennt, während die Faschisten durch die Straßen marschieren. Nach dem Ende Mussolinis schließt sich der junge Mann mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn den Kommunisten an. Die Eltern seiner Auserwählten Mannina sehen das nicht gern. Peppino muss eine Entscheidung treffen.

