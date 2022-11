„40 Jahre Nockis – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ am 5. November in ORF 2

Musikdokumentation zum Jubiläum

Wien (OTS) - Die Nockis feiern ihr 40-jähriges Jubiläum! Am Samstag, dem 5. November 2022, widmet sich eine Musikdokumentation um 22.30 Uhr in ORF 2 in 60 Minuten der besonderen Karriere der Band – von den ersten Auftritten in der Schweiz Anfang der 1980er Jahre bis hin zu den großen Bühnen und den einzigartigen Nockis-Hits mit unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Neben den Gründungsmitgliedern Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger erzählen auch die Bandmitglieder sowie Stars der Szene – etwa Andrea Berg, Beatrice Egli, die Amigos, Andreas Gabalier, Bernhard Brink und Sabine „Sassy“ Holzinger (Die SEER) – von ihren Erlebnissen mit den Nockis. Prominente Fans wie Conny Hütter, Marco Schwarz und Franz Klammer geben Einblicke, wie die Nockis sie seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten und welchen Einfluss die international erfolgreiche Band aus Kärnten bis heute auf ihre Heimat hat.

Eine unterhaltsam-informative Reise durch 40 Jahre Nockis mit Höhen und Tiefen, Anekdoten und Erinnerungen, spannenden Einblicken, teils noch nie gezeigten Archivausschnitten und natürlich viel Musik.

