„Was gibt es Neues?“ mit Scheuba, Steinböck, Pikart, Scheid und Gernot am 4. November in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier begrüßt in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 4. November 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 ein neues Mitglied im Rateteam: Kabarettistin Sonja Pikart bereichert die Runde mit ihren Pointen. Sie rätselt gemeinsam mit Florian Scheuba, Herbert Steinböck, David Scheid und Viktor Gernot.

Das Rateteam begeht den „Tag des Tees“ und den „Tag der Süßigkeiten“. Schriftsteller Bernhard Aichner stellt anlässlich des Starts des ORF-Serienevents „Totenfrau“ (am 7., 10. und 14. November jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr in ORF 1) – für die er die Romanvorlage lieferte – die Promifrage. Er möchte wissen: Was versteht man unter einer „Justizpflanze“?

