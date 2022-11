FPÖ-Gruber: „Nächste Straßenschlacht bereits angekündigt“

Einschlägige Kommentare auf Tiktok-Seite der FPÖ OÖ – Krawall-Jugendliche machen weiter mobil – Polizei bereits informiert – Fotos im Download zur honorarfreien Verwendung

Linz (OTS) - Rund um das neueste Tiktok-Video der FPÖ OÖ, bei dem FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner auf Grund der Linzer Gewaltvorfälle erneut ein Ende der Asylanträge fordert, herrscht Aufregung. Brisant sind einige Kommentare von Usern, die darunter zu finden sind: Sie kündigen eine weitere Straßenschlacht für Silvester an. Das Video wurde nach wenigen Stunden bereits 70.000 Mal angesehen. „Wir haben die Aussagen mit Screenshots gesichert und bereits der Polizei übergeben. Offenbar planen die Krawall-Jugendlichen zumindest an Silvester erneut Straßenschlachten. Diesen Umstand möchte ich auch gerne beim morgigen Landessicherheitsrat ansprechen", so der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber. *****

„Fakt ist, dass diese Personen, die mehrheitlich aus dem Ausland stammen, offenbar kriminell sind und unseren Staat nicht respektieren. Es muss alles getan werden, damit diese außer Landes gebracht werden. Dazu muss man auch hinterfragen, ob die derzeitigen rechtlichen Mittel ausreichen."

„Zudem müssen wir das Problem an der Wurzel packen: Grenzen dicht für illegale Migration und keine Annahme von weiteren Asylanträgen. Im Gegenteil: Abschiebungen sind die Lösung. Übrigens vermisse ich eine klare Verurteilung dieser Vorfälle von den Grünen, allen voran vom Bundespräsidenten", so Gruber abschließend.

Link zum Video:

https://vm.tiktok.com/ZMFDsrqfx/

Unter https://we.tl/t-bHdbvx7SMT finden Sie Screenshots des Videos und von Kommentaren zur honorarfreien Verwendung, Quelle: FPÖ OÖ

