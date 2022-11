Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 2,3 Millionen Euro

Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und Sologewinne bei LottoPlus und beim Joker

Wien (OTS) - Mit gleich zwei Jackpots und mit zwei Sologewinnen endeten die Ziehungen am vergangenen Mittwoch. Die beiden Jackpots gibt es bei Lotto „6 aus 45“, wobei es sich beim Sechser bereits um einen Doppeljackpot handelt. Es gab also zum zweiten Mal hintereinander keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, und damit warten am kommenden Sonntag rund 2,3 Millionen Euro. Es gab aber auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, womit am Sonntag rund 210.000 Euro im Topf liegen werden.

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser, und der wurde in der Steiermark erzielt. Ein Grazer bzw. eine Grazerin kreuzte lediglich einen einzigen Tipp auf einem Normalschein an, und der hatte genau gepasst. Für diesen Sechser gibt es mehr als 245.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es erneut um etwa 250.000 Euro.

Ebenfalls einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Oberösterreicher erhält für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl rund 200.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. November 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.457.563,78 – 2,3 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 101.164,94 86 Fünfer zu je EUR 1.283,20 258 Vierer+ZZ zu je EUR 128,30 3.973 Vierer zu je EUR 46,20 6.040 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 64.667 Dreier zu je EUR 5,10 206.325 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 14 15 22 28 42 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. November 2022

1 Sechser zu EUR 245.319,50 54 Fünfer zu je EUR 1.064,10 2.553 Vierer zu je EUR 20,10 42.133 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 9 17 19 42 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. November 2022

1 Joker EUR 198.690,70 12 mal EUR 8.800,00 111 mal EUR 880,00 973 mal EUR 88,00 9.699 mal EUR 8,00 97.441 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 3 8 0 7 9

