5 heikle Zonen

Wien (OTS) - Nach außen hin demonstrieren Männer, − die im Schnitt um 14 Zentimeter größer sind und um 25 Prozent mehr Muskelmasse aufweisen als Frauen −, gerne Stärke und blühende Gesundheit. Doch in diese muss auch entsprechend investiert werden, will sie Mann bis ins hohe Alter erhalten. Experten nennen fünf speziell männliche Problemzonen und erklären, wie Männer mittels Sport und Ernährung möglichst fit bleiben. PLUS: Die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen ab 35.





Außerdem in der November-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Köstliches Brennen

Ob Chili, Senf, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebeln oder Ingwer – im Laufe der Zeit wurden unzählige Pflanzensorten gezüchtet, die sich auch durch ihre Schärfegrade unterscheiden. Warum wir scharfes Essen mögen und was es im Körper bewirkt.







Wenn Einsamkeit krankmacht

Einsamkeit ist ein Gefühl, das Betroffene sehr negativ beeinflusst und auf Dauer zu chronischem Stress führt. Warum Vereinsamung besonders oft Ältere und Alleinerzieherinnen trifft, wie man aus der Negativspirale herausfindet.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 3. November 2022.





