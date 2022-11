Rotes Kreuz: Exklusive Online-Versteigerung unterstützt Lernhäuser

Einmalige Zeitspenden und Preise bei der Benefiz-Auktion von 4. bis 15. November – Einnahmen zugunsten der Kurier-Lernhäuser des Roten Kreuzes

Wien (OTS) - Ab dem 4. November können Erlebnisse ersteigert werden, die sonst kaum für Geld zu erwerben sind – und das für einen guten Zweck. Der Erlös aus dieser Auktion kommt zu hundert Prozent den Kurier-Lernhäusern des Österreichischen Roten Kreuzes zugute. Die Aktion findet erstmalig von 4. bis zum 15. November unter www.dorotheum.com/lernhaus statt.

Im Rahmen der Online-Auktion kann unter anderem ein Treffen mit der renommierten Journalistin Lou Lorenz-Dittlbacher ersteigert werden, um mehr über journalistische Hintergründe und Abläufe im ORF zu erfahren. Wer Freude am Singen hat, oder einfach seine Stimme besser kennenlernen will, der bekommt die einmalige Gelegenheit, eine Gesangsstunde mit Professor Gerald Wirth, Präsident und künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben, zu ersteigern. Er ist einer der weltweit anerkanntesten Spezialisten für die menschliche Stimme. Ein weiteres Highlight ist die Chance auf Tickets für die Kurier ROMY Gala – ein exklusives Event ausschließlich für geladene Gäste. Am Gala-Abend der Superlative treffen sich die Lieblinge aus Film und Fernsehen im luxuriösen Rahmen der Wiener Hofburg. Zu ersteigern sind fünfmal jeweils zwei Tickets. Die Benefiz-Versteigerung bietet außerdem die Chance, die Schauspielerin und Powerfrau Chris Lohner hautnah kennenzulernen und in gemütlicher Umgebung eine private Lesung aus ihrem neuen Buch „Chris Lohners Zeitgeschichte in Bildern und Anekdoten“ zu genießen. Zur Ersteigerung stehen noch viele weitere exklusive Events, persönliche Führungen an spannenden Orten und Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten.

Lernhäuser schenken Perspektive

Die neun Kurier-Lernhäuser des Roten Kreuzes bieten österreichweit jedes Jahr rund 200 Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 15 Jahren kostenlose Lernhilfe und Nachmittagsbetreuung an. Das Bildungsprojekt wurde vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen mit eingeschränkten Chancen auf gute Ausbildung bessere Voraussetzungen für einen erfolgreichen Werdegang zu ermöglichen.

„Leider haben nicht alle Kinder die gleichen Startbedingungen. Armut bedeutet meist auch Bildungsbenachteiligung. In unseren Lernprogrammen betreuen wir seit Jahren Kinder aus Familien, die sich Nachhilfe oder andere Unterstützung nicht leisten könnten. Die aktuellen Teuerungen werden die Situation noch einmal verschärfen, denn durch die finanzielle Enge wird es auch für engagierte Eltern immer schwieriger, passende Unterstützungsangebote für ihre Kinder zu finden. Mit den Lernhäusern schlagen wir eine Brücke, um sozialpolitische Ungerechtigkeiten bereits von klein auf auszugleichen. Schließlich ist Bildung die Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Leben“, so Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.

In den Lernhäusern stehen den Kindern Pädagog:innen und viele Freiwillige des Österreichischen Roten Kreuzes beim Lernen zur Seite und geben ihnen den nötigen Rückhalt, um erfolgreich die Schule zu meistern. Besonderheiten sind die Intensivbetreuung der Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen und in Einzelsettings.

