Außergewöhnliche Botschaften für besondere Menschen (FOTO)

Stein bei Nürnberg (ots) - Schmuckdesignerin Beatrice Müller verleiht Siegelringen eine besondere individuelle Komponente

Siegelringe - über Jahrhunderte ein Zeichen von Macht sowie Autorität und noch heute ein wirkungsvolles Zeichen für Zusammengehörigkeit und Identifikation. Für Beatrice Müller können Siegelringe jedoch noch weitaus mächtigere - ganz persönliche - Botschaften senden. Diese fließen in ein einzigartiges Schmuckstück ein und werden der Trägerin bzw. dem Träger, im Gegensatz zu früher, ganz unabhängig von gesellschaftlicher Stellung "zur Verfügung gestellt".

Seit 1992 hat sich Beatrice Müller in Stein bei Nürnberg ein erfolgreiches Atelier aufgebaut. Die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden stehen seither im Mittelpunkt ihres Wirkens. Immer wieder registriert sie, dass mit einem neuen Schmuckstück eine Wandlung bei Trägerin und Träger einhergehen: "Bei Schmuck ist es oft wie im Leben selbst. Viele Menschen wissen gar nicht genau, was sie eigentlich wollen, bis sie es vor Augen haben. Meine Kundinnen und Kunden bei der Realisierung ihrer Vorstellungen zu begleiten, ihnen im Gespräch aufmerksam zuzuhören und dann aus ihren Worten etwas haptisches, individuelles zu kreieren, sind seit Jahren mein Antrieb", so Müller.

Daraus entstand auch der doppelte Siegelring 180 GRAD®, der ein Symbol für die vielen Wendungen ist, die die Trägerin und der Träger in ihrem Leben vollziehen. Denn 180-Grad-Wenden sind einerseits Zeichen für den Ausbruch aus dem Gewohnten und stehen andererseits für einen Aufbruch zu neuen Ufern. Ihr Motto, Themen wie diese tragbar zu machen, hat Beatrice Müller durch zahlreiche kreative Prozesse begleitet.

Unterschiedlichste Materialien und Siegel

Jede Person möchte dabei unterschiedliche Botschaften aussenden und hat ebenso spezielle Vorlieben für Materialien und Farben. Verwendet werden 750 Gold sowie 950 Platin in den Farbvarianten gelb, rot, weiß und platinweiß. Zusätzlich sind individuelle Siegel möglich. "Wer zu mir ins Atelier kommt, soll genau das Schmuckstück, den Siegelring bekommen, der den eigenen persönlichen Vorlieben entspricht. Deshalb gibt es nicht 'den' 180 GRAD®, sondern für jede Trägerin, jeden Träger ihren Siegelring!", betont Beatrice Müller. Dabei ist ein solcher Siegelring nicht nur ein außergewöhnliches Schmuckstück, sondern erhält seinen Wert auch durch die immaterielle Bedeutung - einem dargestellten Lebensmotto, Credo oder besonderen Werten, die Trägerin und Träger definieren.

Den doppelten Siegelring 180 GRAD® live erleben

Von 18. bis 20. November findet auf dem Faber-Castell'schen Schloss in Stein bei Nürnberg wieder die beliebte Messe "Winterträume" statt. Wie in den letzten Jahren auch, ist Beatrice Müller mit ihrem Atelier Schmuck Design Objekte ebenfalls wieder vor Ort vertreten. Im Mittelpunkt ihrer Ausstellung steht u. a. auch der Siegelring 180 GRAD®.

Zur Person:

Beatrice Müller ist Goldschmiedemeisterin und staatlich geprüfte Schmuckgestalterin und gründete 1992 das Atelier Schmuck Design Objekte® in Stein bei Nürnberg. Mit außergewöhnlichem Schmuck und Kollektionen außerhalb der Norm hat sie sich national wie international einen Namen in ihrer Branche gemacht. Darüber hinaus ist Beatrice Müller als Mentorin für Unternehmer/innen und Führungskräfte. Mehr Informationen finden sie unter www.beatrice-mueller.de.

