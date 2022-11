Antisemitismus-Bericht - SPÖ-Bayr: Rückgang von Antisemitismus in Österreich erfreulich, dennoch mehr Bewusstseinsbildung nötig

Bericht der Antisemitismus-Meldestelle der IKG zeigt: Menschenfeindlichkeit gegen Jüd*innen folgt oft äußeren Einflüssen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heute veröffentlichten Berichts der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) für das erste Halbjahr 2022 dankt SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr, Berichterstatterin in der parlamentarischen Versammlung des Europarats zur Vermeidung und Bekämpfung von Antisemitismus, der Einrichtung für ihre hervorragende Arbeit: „Es ist überaus wichtig, dass Menschen, die sich mit antisemitischen Attacken konfrontiert sehen, mit der Meldestelle eine Anlaufstelle haben, die kompetent nicht nur disaggregierte und international vergleichbare Daten sammelt, sondern den Betroffenen auch dabei hilft, weitere Schritte gegen die anti-jüdisch motivierten Anfeindungen zu setzen, wenn sie das wollen.” ****

Der Bericht über das heurige erste Halbjahr zeigt erfreulicherweise einen Rückgang von antisemitischen Vorfällen in Österreich, was wohl vor allem auf die geringeren coronabedingten Maßnahmen zurückzuführen ist, die unhaltbare Erzählungen von Verschwörungsmythen weniger interessant gemacht haben. „Andererseits zeigen die Zahlen auch sehr deutlich einen Anstieg von Israel-bezogenen antisemitischen Vorfällen im Mai und damit eine Korrelation mit dem Aufflackern des palästinensisch-israelischen Konflikts zu dieser Zeit”, weist Bayr auf die Erkenntnisse des Berichts hin.

In diesem Zusammenhang sei es nötig, nach wie vor mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Jüd*innen nicht für politische Maßnahmen einer israelischen Regierung verantwortlich zu machen seien. „Wenn vermeintliche Sippenhaftung zu Anfeindungen, verbalen Attacken und gar körperlichen Übergriffen führt, dann haben wir es mit handfestem Antisemitismus zu tun - dies müssen wir immer wieder klar machen!”, so Bayr, die auf die vielfältigen Vorschläge dazu in ihrem im Juni angenommenen Bericht der parlamentarischen Versammlung des Europarats hinweist. Dieser ist hier nachzulesen: https://pace.coe.int/en/files/30046/html

