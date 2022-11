Phoron Consulting: Sandra Spies erweitert Geschäftsführung des SAP-Beratungshauses

Wien (OTS) - Mit Sandra Spies (49) holt sich Phoron Consulting eine international erfahrene Managerin in die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe. Die studierte Handelswissenschafterin erweitert seit Anfang Oktober das Management Board des in Österreich, Deutschland und Brasilien ansässigen SAP-Beratungshauses. Erstmalig steht damit eine Frau an der Spitze von Phoron Consulting.

Mit der Entscheidung nunmehr eine unternehmensexterne Expertin in die Geschäftsführung zu holen, will Phoron Consulting seine Position in der Branche stärken und intern wie extern zukunftsorientierte Entwicklung sicherstellen. Spies, deren berufliche Schwerpunkte auf Unternehmensführung und Transformation liegen, blickt auf langjährige internationale Führungserfahrung zurück. Seit 1. Oktober verantwortet sie als zweites Mitglied des Management Boards, gemeinsam mit Friedrich Lammer, die Geschicke der Phoron Consulting Österreich von Wien aus.

Internationale Erfahrung für Management Board

Ihre Berufslaufbahn startete die gebürtig aus Niederösterreich stammende Spies mit 19 Jahren und war seither unter anderem als CFO bei Cap Gemini Ernst & Young Consulting Österreich und CEE und bei bauMax als Leiterin des Konzernrechnungswesens tätig. Zuletzt trug sie bei Tupperware Brands als Managing Director für Österreich die Verantwortung und führte die internationalen Geschäfte in Skandinavien und dem Baltikum.

Bei Phoron Consulting wird sie in ihrer neuen Rolle maßgeblich für organisches Wachstum und zukunftsorientierte Entwicklung zuständig sein und die Internationalisierung weiter vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Sandra mit ihrer Erfahrung und ihrem internationalen Background für diese herausfordernde und spannende Aufgabe gewinnen konnten. Sandra ist die perfekte Verstärkung für unser Team und für die dynamische Consulting-Welt,“ betont Friedrich Lammer, Managing Director Austria bei Phoron Consulting.

Erfolgskurs weiter ausbauen

Das neue Mitglied der Geschäftsführung wird ab sofort alle großen richtungsweisenden Projekte für Phoron mitverantworten. Spies wird etwa den internationalen S/4HANA Roll-Out in der Maschinenbau-Branche, mit dem Phoron vor einiger Zeit beauftragt wurde, weiterführen. Beginnend mit Brasilien wird der Roll-Out bis Jänner 2024 nach und nach in den Produktions- und Vertriebsstandorten in Europa, Amerika sowie Asien erfolgen.

Darüber hinaus wird sie mit dem im Oktober erfolgreich durchgeführten Go-Live im Cloud-ERP-Umfeld sowie den Integrationen und Entwicklungen auf Basis der Business Technology Plattform die Innovationsführerschaft Phorons in diesen noch jungen SAP-Disziplinen weiter vorantreiben.





Hohen Frauenanteil im Unternehmen in Führung widerspiegeln

Phoron Consulting ist eines der innovationsstärksten SAP-Beratungshäuser Österreichs. Seit der Gründung vor 18 Jahren ist das Unternehmen auf 200 Mitarbeitende angewachsen.

Sandra Spies tritt damit in ein international agierendes Tech-Unternehmen ein, das sich ganz einer offenen Unternehmenskultur und gelebten Diversität verschreibt.

„Die Bestellung einer Geschäftsführerin, ist ein weiterer wichtiger und logischer Schritt unserer gelebten Diversität. Unser durchwegs hoher Frauenanteil wird nun auch klar in der Führung verdeutlicht. Das setzt nicht nur intern ein wichtiges Zeichen, sondern auch in der Branche,“ so Sarah Weber, HR-Managerin bei Phoron Consulting Österreich.

Über Phoron

Phoron ist Partner mittelständischer und großer Unternehmen und unterstütz diese mit Integrität, Weitblick und ausgeprägter Kompetenz in Technologie und Prozesswissen. Gemeinsam entwickelt das international tätige SAP-Beratungshaus die jeweils passende SAP-Lösung, und ist langfristig über den Go-Live für ihre Kunden:Innen da.

