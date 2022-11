UNOS Tirol: Florian Huter wird neuer Landessprecher

Michael Venier übergibt die Staffel an Florian Huter, der vom UNOS Vorstand zum neuen Landessprecher bestellt wird.

Kirchberg/Tirol (OTS) - Der Vorstand von UNOS - Unternehmerisches Österreich hat Florian Huter einstimmig zum neuen Landessprecher in Tirol bestellt. Er löst damit Michael Venier ab, der die Funktion auf eigenen Wunsch zurücklegt. Anfang 2023 wird sich Huter der Wahl durch die Landesmitgliederversammlung stellen. UNOS Bundessprecher Michael Bernhard zeigt sich überaus erfreut mit der personellen Weichenstellung in Tirol: „Ich gratuliere Florian Huter zu seiner Bestellung und freue mich sehr, dass wir mit ihm einen erfolgreichen Unternehmer an der Spitze der UNOS Tirol haben, der traditionelle Bereiche wie den Sportfachhandel mit neuen Themen wie digitalen Medien verbindet. Gleichzeitig bedanke ich mich sehr herzlich bei Michael Venier für seine bisheriges Engagement und bin froh, dass wir auch weiterhin auf seine Unterstützung zählen können."

Florian Huter, 47, geboren und aufgewachsen in Kirchberg/Tirol, ist Geschäftsführer von „tirolthek.tv | media service network“, einem seit dem Jahr 2000 auf digitale Videoproduktionen spezialisierten Unternehmen, sowie vom Familienbetrieb „Sport Rudi GmbH“, einem führenden Sportfachgeschäft im Ski-, Bike- und Wandergebiet Kitzbühel-Kirchberg seit 1979. Darüber hinaus engagiert sich Huter in der Kommunalpolitik und ist NEOS Fraktionsführer und Mitglied des Kirchberger Gemeinderats. Dabei gilt sein besonderes Interesse den Themen Digitalisierung, Bürger:innenbeteiligung und Erneuerbare Energien, wo man angesichts einer wenig zukunftsorientierten Landespolitik besonderes Durchhaltevermögen braucht. Privat ist der ausgebildete Landesskilehrer Huter glücklicher Vater einer 4-jährigen Tochter und eines 6 Monate alten Sohns, denen er sich mit vollem Engagement widmet, auch wenn ihn seine mehrfachen Verpflichtungen stark in Anspruch nehmen.

Auch als Landessprecher von UNOS Tirol hat sich Florian Huter viel vorgenommen: „Tirol soll zum innovativsten Unternehmer-Land Nummer 1 werden, egal ob im Tourismus, Handel, bei High-Tech oder smarten Dienstleistungen. Die Wirtschaftskammer muss diesen Prozess unterstützen, vor allem für EPUs und KMUs. Sie muss als zukunfts- und serviceorientierte Plattform agieren, anstatt Zwangsbeiträge zu kassieren und mit einer mittelalterlichen Struktur den Fortschritt zu blockieren. UNOS stehen für Teamwork und Unternehmensfreude und werden dieser im Land und in der Kammer zum Durchbruch verhelfen."

Weitere Informationen zu Florian Huter: https://tirol.neos.eu/personen/florian-huter

UNOS sind seit 2014 die Unternehmer:innen­ Plattform von NEOS und vertreten aktuell mit 112 Mandaten die Interessen liberal denkender Unternehmer:innen in der Wirtschaftskammer.

