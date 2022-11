VP-Mahrer: Randale in Favoriten zeigen Integrationsversagen in Wien

„Allahu Akbar“-Rufe und Pistolenschüsse – sofortige Konsequenzen gefordert

Wien (OTS) - „Die Szenen, die sich in der Nacht vom 31. Oktober in Favoriten abgespielt haben, zeigen wiederholt die Folgen der verfehlten Integrationspolitik und des Versagens des SPÖ-Systems in Wien. Die Stadtregierung kann nicht so weitermachen wie bisher und die Probleme im Sicherheits- und Integrationsbereich negieren“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer Reaktion auf die Krawalle im 10. Bezirk. Ein Video zeige, wie ein junger Mann mit einer Waffe in der Hand durch die Straße läuft, dabei "Allahu Akbar" schreit und mehrere Male mit einer Pistole in die Luft schießt.

Falsch verstandene Toleranz erreicht Höhepunkt

Die Integrations- und Sicherheitsprobleme dieser Stadt seien schon länger bekannt. Ursprung der misslungenen Integrationspolitik aus jahrzehntelanger SPÖ-Verantwortung ist die Vernachlässigung des Wiener Bildungssystems. „Wenn von 10 Schülern insgesamt 8 die Bildungsziele nicht oder noch teilweise erreichen ist das mehr als alarmierend. Seitens der Wiener Stadtregierung wurde dies weder erkannt noch werden entsprechende Schritte dagegengesetzt. Fehlende Bildung ist der Beginn misslungener Integration und setzt sich mit Kriminalität und Perspektivenlosigkeit fort“, so Mahrer abschließend.

