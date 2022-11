Constellar kündigt strategische Partnerschaft mit etablierten Lebensmittelmessen zur Einführung der Food2China Expo, die größte und einflussreichste Lebensmittelmesse von Guangzhou, an

Singapur (ots/PRNewswire) - Vier der bekanntesten Lebensmittelmessen Chinas – „Food2China EXPO" von der Guangdong (China) Imported Food Association (GDIFA) und Constellar-WorldEx, „Zhong Shi Zhan" vom China Commerce Development Center (CCDC), „Guangzhou International Food and Ingredients Exhibition (GIFIF)" vom China Council For the Promotion of International Trade Guangzhou Committee (CCPIT) und die „Wine to China EXPO" (ursprünglich Shenzhen TOEWine) – haben ein langfristiges Partnerschaftsabkommen zur Einführung der ersten Food2China Expo unterzeichnet. Die Messe findet vom 21. bis 23. September 2023 im Poly World Trade Center Expo (Guangzhou) statt.

Die Food2China Expo, die von den obengenannten Parteien gemeinsam organisiert wird und von Constellar-WorldEx, der Guangzhou Chamber of International Commerce und der Shanghai Hehe Exhibition Group verwaltet wird, kann auf das umfangreiche Fachwissen und die Erfahrung der einzelnen Messen zurückgreifen, um die größte und einflussreichste internationale Lebensmittelhandelsmesse in Guangzhou zu werden und Guangzhou mit Großchina und dem Rest der Welt zu verbinden.

Als einer der ersten Handelshäfen Chinas und ein wichtiger Ausgangspunkt der maritimen Seidenstraße ist Guangzhou ein internationales Tor zur chinesischen Küche und Kultur. Als wichtiges Handelszentrum ist Guangzhou auch ein internationales gastronomisches Zentrum, wo Gerichte aus der ganzen Welt genossen werden können. Angesichts des ausgezeichneten globalen Rufs und der geschäftlichen Referenzen von Guangzhou werden an der Food2China Expo auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 66.000 Quadratmetern über 1.400 Aussteller und 80.000 Besucher erwartet. Dazu gehören Produzenten, Verarbeiter, Einkäufer, Importeure, Gastronomen, Restaurants, E-Commerce-Anbieter und weitere professionelle Dienstleister der Getränke- und Lebensmittelindustrie aus mehr als 40 Ländern und Regionen.

„Die Food2China Expo steht für eine enge Zusammenarbeit zwischen der chinesischen Regierung, den Unternehmen und Branchenverbänden, um Ressourcen und Fachwissen in die Entwicklung der größten Fachmesse für Lebensmittelhandel in der Region Guangdong–Hongkong–Macau-Greater-Bay zu integrieren", sagte Wolfgang Qi, General Manager von Constellar-WorldEx. „Die Food2China Expo ist die wichtigste Handelsplattform für Interessengruppen, um den sich ändernden Bedürfnissen und Vorlieben des Lebensmittelkonsums gerecht zu werden und die Lebensqualität der chinesischen Bürger zu verbessern."

Die Einführung der Food2China Expo wird den Messe- und Veranstaltungssektor von Guangzhou erheblich stärken und den Ruf der Stadt als einflussreiches globales Zentrum der Lebensmittelindustrie fördern. Die Food2China Expo wird über 20 thematische Sitzungen und Foren ausrichten und durchführen, in denen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, neue Chancen für künftige Geschäfte und Kooperationen zu entdecken, neue Netzwerke aufzubauen, sich über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu halten und tiefere Einblicke in die Umsetzung von Richtlinien, Lebensmittelinnovationen und Anwendungen zu erhalten.

Neben dem Messeauftritt wird die Food2China Expo eine neue Plattform für Geschäftsaustausch und Zusammenarbeit bereitstellen, auf der Aussteller ihre Teilnahme über Vor-Ort- und ganzjährige Business-Matchmaking-Dienste optimieren und sich mit über 300.000 Leads verbinden können, die seit mehr als 20 Jahren in den qualifizierten Käuferdatenbanken der einzelnen Handelsmessen gesammelt werden.

Die Einführung der Food2China Expo bietet internationalen Unternehmen die Möglichkeit, das enorme Potenzial des chinesischen Marktes zu erkunden. Als internationaler Joint-Venture-Partner von Constellar-WorldEx und Asiens Referenzpartner für die Kuratierung innovativer Event- und Venue-Erfahrungen wird Constellar seine Expertise in die Förderung transnationaler Zusammenarbeit und den Ausbau von Netzwerken einbringen.

„In einer zunehmend vernetzten globalen Wirtschaft ist es unser Ziel, den Wert internationaler Partnerschaften zu erschließen, um Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen", sagte Mel Shah, Senior Vice President (International & Business Development) von Constellar. „Mit unserer Erfahrung bei der Organisation von international renommierten Business-to-Business-Veranstaltungen wie dem Industrial Transformation ASIA-PACIFIC, der Agri-Food Tech Expo Asia und dem Singapore Fintech Festival, bei denen wir Gemeinschaften zusammenbringen, um Innovationen zu präsentieren, miteinander in Kontakt zu treten und Wissen auszutauschen, wird die Food2China Expo die Voraussetzungen für Constellar-WorldEx schaffen, um eine entscheidende Rolle bei der Inspiration der chinesischen Lebensmittelbranche für ein langfristiges, kooperatives und nachhaltiges Wachstum zu spielen."

Informationen zu Constellar

Constellar verbindet ein globales Ökosystem aus Veranstaltungspartnern und Verbrauchern durch ein ganzheitliches Portfolio an geistigem Eigentum (IP) in der Veranstaltungs-, Incentive-, Kongress- und Ausstellungsbranche (MICE). Constellar ist Asiens Referenzpartner für die Kuratierung innovativer Event- und Venue-Erlebnisse und aktiviert wirkungsvolle Netzwerke, um globale Märkte, Unternehmen und Verbraucher für ein nachhaltiges Wachstum zusammenzubringen. Mit unserer Expertise und unserem Engagement unterstützen wir unsere Kunden dabei, langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu Stakeholdern aufzubauen und branchenübergreifende Zusammenarbeit durch erstklassige Lösungen zur Zielgruppenansprache zu ermöglichen. Besuchen Sie constellar.co für weitere Informationen.

Informationen zu Constellar-WorldEx

Constellar-WorldEx (früher bekannt als WorldEx-SingEx Expositions (Guangzhou) Co., Ltd), das die Food2China EXPO verwaltet ist ein Joint Venture mit der Constellar Holdings in Singapur, einem der führenden Messeunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, gemeinsam investiert durch Temasek Holdings und Cuscaden Peak Investments (ehemals Singapore Press Holdings Private Limited vor seiner Privatisierung am 13. Mai 2022). Mit 20 Jahren Erfahrung in der Organisation von Ausstellungen und der Nutzung des globalen Netzwerks sowie der Expertise von Constellar konzentriert sich Constellar-WorldEx auf die Entwicklung von Märkten und Netzwerken in Asien und Großchina für nachhaltiges Wachstum, da es sie mit dem Rest der Welt verbindet.

