Apfelanbau als Wirtschaftsmotor

St. Pölten (OTS) - Der Apfelanbau in der Steiermark hat nicht nur Tradition, er ist auch ein wesentlicher Wirtschaftsmotor für die Regionen, in denen rund 5000 Menschen im Umfeld des Obstbaus einen Arbeitsplatz finden. Zum Tag des Apfels am 11.11.2022 sieht sich „Land und Leute“ am Obsthof Schneeflock in Puch bei Weiz die Arbeit und Situation der Apfelbauern an. 16 unterschiedliche Apfelsorten, darunter auch alte Sorten, werden dort kultiviert und über mehrere Wochen bis in den Spätherbst hinein händisch geerntet. Immer häufiger müssen die Apfelbauern mit klimatischen Veränderungen, Schädlingen und hohen Investitionskosten für Maschinen und Mitarbeiter kämpfen. So haben sich in den letzten 10 Jahren die Apfelanbauflächen in der Steiermark um rund 5 Prozent verringert.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 12. November:

*Tierwohlbonus für Milch

In einem Pilotprojekt zahlt die „Vorarlberg Milch“ den Bauern mehr Geld für die Milch, wenn sie den Kühen mehr Tierwohl bieten, beispielsweise durch Freiflächen, Auslauf und mehr Platz im Stall. Das kommt auch den Wünschen der Konsumenten und Konsumentinnen entgegen.

*Finale für den Publikumsliebling 2022

Mit den Stimmen des Publikums haben es drei Kandidaten aus den letzten Sendungen in die Schlussrunde zur Wahl des „Land und Leute“-Publikumslieblings 2022 geschafft. Die drei Finalisten stellen sich nun noch einmal der Wahl, der Kärntner Verein zur Rettung alter Obstsorten, der Kartoffelbauer aus Salzburg mit seinen Erdäpfelraritäten und der Bauernhof für gesunde Ernährung aus Niederösterreich. Einer wird „Land und Leute“-Favorit.

*Chinakohl im Fokus

Jetzt ist der Chinakohl erntereif. Wir zeigen in der Steiermark den Anbau und die Verarbeitung des äußerst vitaminreichen Wintergemüses, das gut lagerfähig ist.

*Bürstenbinden als Handwerkskunst

Melanie Eckhardt betreibt in Mattersburg die einzige Bürstenbinderei im Burgenland. Von der Zahnbürste bis zum Autokehrbesen entstehen hier handgefertigte Waren aus veganen Rohstoffen auf Maschinen aus den 1950er-Jahren.

